Despedidas personalizadas en homenaje a cada historia de vida

En los últimos años, la forma en la que las familias afrontan el último adiós a un ser querido ha evolucionado hacia modelos más personalizados y adaptados a cada historia de vida. Aunque las ceremonias católicas siguen teniendo un peso importante, “la creciente diversidad cultural y social ha abierto paso a nuevas formas de despedida, donde conviven distintos ritos, sensibilidades y maneras de entender este momento”, destaca Alexis Bazaga, director territorial de Mémora en Canarias.

En este contexto, las despedidas personalizadas ganan protagonismo como una forma de celebrar ceremonias únicas y adaptadas a cada familia. Aunque las ceremonias religiosas siguen siendo mayoritarias, las despedidas civiles evidencian una evolución hacia formatos más flexibles y personalizados. Ya no se trata solo de seguir un rito establecido, sino de construir un homenaje cercano y significativo que refleje la historia de la persona fallecida.

“Personalizar una ceremonia significa crear un memorial único que tenga sentido para la familia, un espacio de comprensión y recogimiento. Para llevar a cabo este tipo de ceremonias es muy importante escuchar activamente a las familias para poder reflejar sus recuerdos en una ceremonia donde cada elemento cobra un significado especial”, destaca el gerente de Mémora en Canarias. En esta línea, la música, las imágenes y otros recursos audiovisuales han adquirido un papel fundamental más allá de su función estética, ya que ayudan a evocar recuerdos, recorrer la vida de quien ya no está y generar una conexión emocional más profunda durante la ceremonia.

En muchos casos, estas despedidas conviven con las ceremonias tradicionales. Algunas familias optan por complementar el responso religioso con un espacio más personal, donde compartir vivencias, recuerdos y mensajes de despedida. Otras, en cambio, eligen celebrar directamente ceremonias civiles o de otras tradiciones culturales y religiosas.

Escuchar, adaptar y acompañar

Para los profesionales que acompañan a las familias, el proceso de personalización comienza con una conversación inicial en la que se recoge información sobre la persona fallecida, como su trayectoria, sus momentos más importantes y, finalmente, el tipo de despedida que desean sus seres queridos.

Asimismo, esta última despedida es esencial en los procesos de duelo, ya que influye de forma directa en la manera de afrontar una pérdida y emprender el camino hacia el duelo. “Las ceremonias permiten reconocer la pérdida como algo real, expresar emociones, compartir recuerdos y, en muchos casos, decir aquello que no se pudo decir en vida. Al construir un homenaje coherente con la historia de la persona fallecida, las familias encuentran mayor consuelo y sentido en ese momento”, explica Bazaga.

En una sociedad cada vez más diversa, la flexibilidad en las despedidas permite respetar las tradiciones de cada familia y, al mismo tiempo, ofrecer ceremonias más inclusivas, personalizadas y fieles a la identidad de la persona fallecida.

Crecen las incineraciones en Tenerife

Otra tendencia que ha ganado terreno año tras año es la cremación frente a la inhumación. En este sentido, alrededor de un 61% de las familias en Tenerife optó por la incineración en 2025. “El aumento del número de crematorios en la isla ha facilitado el acceso a esta opción, que antes estaba más concentrada en zonas como La Laguna o Santa Cruz”, añade Bazaga.