Canarias, vista desde el espacio tras la misión Artemis II: un manto de nubes rodea el centro de Tenerife
El vídeo se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales, aunque no por la aparición del Archipiélago
Los integrantes de la misión Artemis II ya están en casa. Al menos, en La Tierra, tras amerizar en el Océano Pacífico a las 2:07 de la madrugadda, hora española. La Nasa ha compartido multitud de contenido audiovisual de este hito para la industria aeroespacial tras orbitar alrededor de la Luna y ver la cara oculta de la misma. A pesar de la importancia de este operación, la Nasa ha continuado emitiendo en directo imágenes del espacio desde sus satélites... donde se puede ver Canarias sin ningún tipo de dudas.
Tenerife, que recibirá la visita de un equipo de la Nasa para evaluar el Hospital Universitario de Canarias como punto clave de rescates de astronautas en el Atlántico, se ve rodeada de nubes mientras en el centro emerge el Teide. En las imágenes, Lanzarote y Fuerteventura son las que se pueden observar con mayor nitidez, al igual que parte del desierto del Sáhara.
Las imágenes se viralizan
El vídeo se ha viralizado en las redes sociales, aunque no tiene nada que ver que se vea Canarias de fondo. Las teorías conspiranoicas sobre la Nasa y la realidad del espacio han llevado a que algunas personas se fijen en un frame del documento audiovisual. En él se ve pasar a gran velocidad un objeto.
Este objeto, que pasó frente a una de las cámaras, pasa por encima de Lanzarote y lo único que se puede apreciar del mismo es que emite sombra. Esto ha provocado distintas reacciones e interpretaciones en las redes sociales, desde aquellos que piensan que el ser humano nunca ha estado en el espacio hasta de los que se mofan de estas teorías.
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