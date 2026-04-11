La Aemet prevé rachas de viento muy fuertes en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un episodio de viento intenso que afectará especialmente a Tenerife, donde no se descartan rachas muy fuertes en varias zonas de la isla. El fenómeno también se dejará sentir en el resto del Archipiélago.

El viento será el fenómeno más destacado del fin de semana. Soplará del noroeste con intensidad moderada, aunque ganará fuerza en puntos como la Dorsal, las cumbres centrales, el extremo nordeste, el área metropolitana, así como en el oeste y el suroeste de Tenerife.

En estas zonas, la Aemet advierte de la probabilidad de rachas muy fuertes. Además, en áreas altas como el entorno del Teide no se descartan heladas débiles.

Sábado con ligera mejoría, pero sin desaparecer el viento

De cara a este sábado, la previsión apunta a una ligera mejoría, aunque el norte de Tenerife seguirá con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles. En el resto de la isla se alternarán nubes y claros.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas descenderán ligeramente en las zonas de mayor relieve.

El viento cambiará a componente nordeste y seguirá soplando con intensidad moderada, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de la isla, donde de nuevo podrían registrarse rachas intensas.

Las islas occidentales, las más afectadas

En el conjunto del archipiélago, el patrón será similar. Las islas occidentales concentrarán los mayores efectos del viento, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos, más compactos durante la primera mitad del sábado, con baja probabilidad de lluvias débiles.

En estas islas, el viento de componente norte y nordeste también soplará con fuerza, especialmente en zonas de interior, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Un fin de semana marcado por el viento

Las temperaturas registrarán, en general, pocos cambios en Canarias, en un episodio de inestabilidad en el que el gran protagonista será el viento.

La previsión apunta a un fin de semana en el que las rachas podrían afectar a las actividades al aire libre y a la seguridad en zonas expuestas, especialmente en Tenerife y en el resto de las islas occidentales.