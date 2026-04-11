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La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico

El norte de Canarias registrará precipitaciones y mala mar en una jornada marcada por la inestabilidad

Mapa marítimo de Canarias para el domingo

Mapa marítimo de Canarias para el domingo / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los cielos nubosos y las precipitaciones serán protagonistas en Tenerife este domingo, en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Según la AEMET, se esperan lluvias débiles a moderadas, viento intenso y un ligero descenso térmico que afectará especialmente al norte de la isla.

En Tenerife, predominarán los cielos nubosos en la mayor parte del territorio, mientras que las altas cumbres permanecerán despejadas. Las lluvias débiles a moderadas afectarán principalmente al norte y al suroeste durante la primera mitad del día, con tendencia a abrir claros por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o en ligero descenso, con valores en Santa Cruz de Tenerife entre los 16 y 20 grados, mientras que en zonas altas el descenso podría ser algo más acusado. El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, con intervalos de fuerte y rachas muy intensas en el noroeste, cumbres centrales y zonas del este y sureste, especialmente durante la tarde-noche.

Así afectará al resto de Canarias

En el resto del archipiélago, la situación será también inestable, aunque con matices según la isla. Gran Canaria tendrá cielos nubosos en el norte con lluvias durante la mañana y claros por la tarde, mientras que el sur se mantendrá con intervalos nubosos.

En La Palma y La Gomera, predominarán los cielos cubiertos en el norte con lluvias débiles, tendiendo a remitir con el paso de las horas. Por su parte, El Hierro registrará precipitaciones débiles en el norte durante la mañana, con apertura de claros por la tarde.

El paseo de Igueste de San Andrés resultó afectado por el fuerte oleaje el pasado 20 de marzo.

El paseo de Igueste de San Andrés resultó afectado por el fuerte oleaje el pasado 20 de marzo. / El Día

En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura comenzarán el día con cielos nubosos y probables lluvias débiles, dando paso a claros ocasionales conforme avance la jornada, aunque con viento en aumento.

En todo el archipiélago, el viento soplará del nordeste con intensidad moderada a fuerte, generando marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste con olas de entre 1 y 2 metros.

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En definitiva, la AEMET confirma un domingo marcado por la inestabilidad en Tenerife y Canarias, con lluvias, viento y mala mar como principales protagonistas.

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