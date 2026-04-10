El tren del Sur no es una prioridad para los alcaldes

El desbloqueo del proyecto del tren del sur tras el acuerdo alcanzado por Aena y el Cabildo para incorporar la estación en el aeropuerto Tenerife Sur no facilita la unidad en la comarca respecto a esta obra. Aunque empresarios y representantes públicos municipales coinciden en que su ejecución mejora la movilidad en la zona, entre los alcaldes prevalece la idea de que no es una prioridad en la actualidad.

Candelaria mantiene su oposición a la construcción del tren del sur al no modificar el acuerdo que el Pleno adoptó el 25 de octubre de 2017. La alcaldesa, Mari Brito, defendió que su impacto medioambiental no es la solución a la movilidad y al transporte en la Isla.

Sin rechazarlo, la finalización del Hospital del Sur, la creación de centros de salud en las localidades que han incrementado su población y atender las necesidades en materia de formación y de centros de educación son argumentos que también han puesto sobre la sobre la mesa otros regidores, como José Domingo Regalado (Granadilla de Abona), que ya en su anterior etapa se pronunció en tal sentido.

El alcalde accidental de Adeje, Epifanio Díaz, aludió al «gasto enorme» que supone el tren. «Tenemos serias dudas de que la inversión mil millonaria que se va a realizar solucione el problema de los atascos y de la movilidad que sufrimos a diario», apuntó el edil, quien advierte que su utilidad requiere que se acompañe «de un verdadero plan de movilidad». En este marco, se pregunta qué ha ocurrido con el proyecto para soterrar un tramo de la TF-1 al paso por Adeje, «que estaba presupuestado y lo han metido en un cajón».

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En el «largo proceso» del expediente de este tren, el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera, define el acuerdo como «un avance». A este proyecto une «la ampliación y adecuación de nuestras carreteras» para explicar que «suponen herramientas importantes en la solución a la crisis de movilidad que sufrimos». En el contexto actual, destaca el papel del Cabildo al impulsar este acuerdo y aprovecha para expresar que «nos alegramos de que Aena refuerce su compromiso con Tenerife», tras las muchas críticas vertidas por el trato que el gestor de los aeropuertos del país dispensa al Tenerife Sur.