Tenerife promociona la Semana Internacional de la Moda 2026 en el tranvía

La campaña de difusión de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife 2026 ya circula por el área metropolitana con la rotulación de varias unidades del tranvía entre Santa Cruz y La Laguna, como parte de la promoción previa de un evento que se celebrará del 4 al 7 de junio y que busca reforzar el papel de la isla como escaparate del sector. Las fechas del certamen y su proyección como cita de referencia figuran en la información oficial de Tenerife Moda.

Con esta acción, el Cabildo saca a la calle una nueva edición de la cita impulsada por Tenerife Moda, que reunirá a marcas comerciales, diseñadores, creativos y firmas nacionales e internacionales. El objetivo es consolidar un encuentro en el que se mostrarán las propuestas de la próxima temporada en un espacio pensado como punto de referencia para la industria.

Un foro multisectorial

La organización plantea la Semana Internacional de la Moda de Tenerife como un foro multisectorial en el que tendrán protagonismo las tendencias vinculadas a la moda sostenible, la artesanía y la belleza. Además, la elección del tranvía como soporte promocional amplía la visibilidad del evento en dos de los principales núcleos urbanos de la isla; Metrotenerife señala que su red conecta Santa Cruz y La Laguna a través de sus líneas en servicio.

El consejero insular Efraín Medina subrayó que la iniciativa persigue acercar la moda al público general y reforzar su valor no solo como industria, sino también como expresión cultural vinculada a la identidad de Tenerife. En esa línea, defendió la moda como un lenguaje artístico capaz de transmitir ideas, emociones y experiencias desde la creatividad y la innovación.

El arranque de esta edición ya se había producido con la selección de los siete finalistas del XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2026, enmarcado dentro de la programación de la semana de la moda. El Cabildo informó recientemente de que la final se celebrará el 4 de junio en el Recinto Ferial de Tenerife.

Los finalistas que mostrarán sus propuestas sobre la pasarela son Eva Gómez, de Vitoria; Yeremay Hidalgo, de Gran Canaria; Noé González de la Rosa, de Tenerife; Yusef González Perdomo, de El Hierro; Ni Luh Desy / IKadek Dode, de Indonesia; Johannes Senior Paz, de Venezuela, y Leonardo Mena, de México.

El ganador saldrá de un certamen orientado a impulsar el talento emergente y favorecer los primeros contactos profesionales en el sector textil. Para elegir a los aspirantes, el jurado ha valorado aspectos como la originalidad, la calidad y la creatividad de las colecciones, así como su capacidad de innovación, adaptación al mercado y viabilidad comercial.