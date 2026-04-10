Tenerife afronta un fin de semana de viento, lluvia y fuerte oleaje

Los días de estabilidad y buen tiempo han durado poco en Tenerife. La isla se prepara para afrontar un fin de semana marcado por el viento intenso, las lluvias persistentes y el fuerte oleaje. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos por rachas que podrían alcanzar los 70 km/h en distintas zonas de la isla, mientras el Gobierno de Canarias continúa en prealerta ante un escenario que afectará a todo el Archipiélago.

Uno de los factores más adversos será el estado del mar. Se espera oleaje de hasta cinco metros en las costas de Tenerife, dentro de un episodio generalizado que también impactará en otras Islas. Este fenómeno coincidirá con precipitaciones que, aunque en su mayoría serán débiles o moderadas, podrían ser persistentes en el norte.

El mar y los desprendimientos, entre los mayores riesgos

La situación preocupa especialmente por el estado del mar, pero también por el riesgo de desprendimientos, sobre todo en el área de Santa Cruz de Tenerife, donde este tipo de incidencias ya se ha repetido tras el paso de la borrasca.

La combinación de lluvia, viento e inestabilidad del terreno eleva el peligro en zonas de ladera y carreteras expuestas, por lo que se recomienda máxima precaución en los desplazamientos.

Viernes: lluvias en el norte y viento fuerte en cumbres

El viernes 10 de abril arrancará con cielos nubosos en el norte de Tenerife, donde se esperan lluvias débiles a moderadas que podrían mantenerse durante buena parte del día. En el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos, aunque no se descartan precipitaciones ocasionales.

Las temperaturas apenas cambiarán, con posibilidad de heladas débiles en el Teide. El viento del noroeste soplará con intensidad moderada, aunque ganará fuerza en la dorsal, las cumbres, el extremo noreste y la vertiente suroeste, donde podrían registrarse rachas intensas.

Sábado: el día más complicado por viento y mala mar

El sábado 11 de abril será previsiblemente la jornada más adversa del fin de semana. El norte mantendrá la nubosidad y las lluvias débiles durante la madrugada y primeras horas, mientras que en el resto de la isla se alternarán nubes y claros.

Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo en zonas altas, pero el gran protagonista volverá a ser el viento. Las rachas podrían ser muy fuertes y superar incluso los 90 km/h en las cumbres centrales y en áreas elevadas, especialmente de madrugada.

Domingo: mejora ligera, pero sin desaparecer la inestabilidad

De cara al domingo 12 de abril, la situación tenderá a estabilizarse ligeramente, aunque el norte de Tenerife seguirá con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles. En el resto de la isla continuarán los intervalos nubosos.

Las temperaturas máximas bajarán de forma ligera y el viento del nordeste continuará soplando con intensidad moderada a fuerte, especialmente en las vertientes más expuestas.

Precaución en la costa y en zonas de montaña

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución durante todo el fin de semana, sobre todo en costas, cumbres y zonas de montaña. El fuerte oleaje, las rachas de viento y la posibilidad de desprendimientos pueden generar situaciones de riesgo en varios puntos de la isla.

El empeoramiento del tiempo devuelve a Tenerife a un escenario de meteorología adversa que obliga a seguir de cerca la evolución de la previsión y a atender las recomendaciones oficiales.