Los técnicos dejan corto el coste del arreglo del Auditorio de Tenerife que prevé Dávila

ssUn informe del Servicio Técnico de Hacienda del Cabildo de Tenerife que data de 2022 cifra en más de 24 millones de euros el coste del arreglo de los desperfectos del Auditorio Adán Martín. En ese documento se calcula que un posible cese de actividad, el denominado lucro cesante, equivaldría a un gasto adicional de 5,9 millones. Los socialistas, que gobernaban entonces, reclaman que sea el arquitecto del edificio, Santiago Calatrava, el que asuma la factura. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) anunció hace unos días la exposición pública del expediente con el proyecto de reforma entregado por el proyectista valenciano.

Los técnicos de Hacienda valoraban en mayo de 2022 la inversión necesaria en 24.072.523 euros. De ellos, 15.219.045 se corresponderían a costes de ejecución de las obras y los 5,9 restantes se distribuirían en 1,2 millones por el primer año de inactividad de la Sociedad Auditorio de Tenerife, más 355.616 euros de añadidos indirectos. Por último, se suman 4,3 millones a las retribuciones anuales en el Patronato Insular de Música.

Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual derivada de las guerras, fuentes consultadas incrementan este importe en un 10%, hasta llegar a 6,4 millones de euros por cada año de cierre e inactividad del Auditorio Adán Martín. La cifra global supera con claridad el presupuesto de ejecución de la obra publicado en el BOP, fijado en 17,6 millones de euros, porque solo incorpora los costes directos de la reparación.

Tres reclamaciones del PSOE

El portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, articula la reparación del Auditorio de Tenerife en torno a tres reclamaciones al Gobierno insular que preside Rosa Dávila. En primer lugar, que explique el retraso acumulado en la tramitación del proyecto;también que detalle si las obras obligarán a cerrar el recinto y que aclare si el coste final de la actuación recaerá en la Corporación insular o sobre los responsables de la ejecución de los trabajos.

La primera crítica del principal grupo de la oposición se centra en la demora del expediente con la propuesta de reforma de Calatrava. La exposición pública durante veinte días hábiles se anunció hace apenas unos días, aunque se recibió el pasado 6 de febrero y se dio a conocer un mes más tarde. El Consejo de Gobierno del Cabildo lo tomó en consideración el pasado 25 de marzo.

Afonso sostiene que los pasos dados ahora eran necesarios, pero subraya que llegan «dos años tarde». El PSOE recuerda que, cuando gobernaba, en junio de 2022 ya exigió responsabilidades por vicios ocultos a Santiago Calatrava y a las empresas que ejecutaron el Auditorio, al tiempo que concedió al arquitecto un plazo de 19 meses para presentar el proyecto técnico. Ese plazo venció en enero de 2024.

El proyecto de rehabilitación del arquitecto Santiago Calatrava se encuentra exposición pública

Según los socialistas, la llegada de Coalición Canaria al gobierno insular en 2023 cambió ese calendario. Afonso reprocha a Dávila la concesión de prórrogas que explican el retraso en la tramitación.

La segunda exigencia se refiere a las consecuencias prácticas de la obra. El PSOE reclama al Cabildo que precise si la ejecución de la reparación implicará restricciones severas de uso o, incluso, un posible cierre provisional del Auditorio, un escenario de lucro cesante que tendría un gran impacto no solo cultural, sino también económico y organizativo.

¿Quién debe pagar?

La tercera reclamación del PSOE se sitúa en quién debe pagar. Afonso sostiene que sigue sin aclararse si el coste de la reparación y rehabilitación «lo van a tener que asumir los tinerfeños y tinerfeñas» o si, como defendía el anterior gobierno socialista, esa factura debe recaer sobre el arquitecto y, en su caso, sobre la ejecutora de la obra, la Unión Temporal de Empresas (UTE)formada por Acciona Construcción y Dragados.

Coincidiendo con la exposición pública del proyecto de reforma redactado por Calatrava, el grupo de gobierno insular, a través de su vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, anunciaba que la reparación del Auditorio Adán Martín comenzará el próximo mes de septiembre, una vez superen los preceptivos trámites administrativos y de contratación.

Entorno del Auditorio de Tenerife Adán Martín. / María Pisaca

El documento, que consta de más de 1.600 páginas, señala 32 meses como plazo de ejecución. Un paso clave para encauzar la actuación pendiente desde hace al menos diez años en uno de los edificios más emblemáticos de Canarias, inaugurado en 2003. Ruano explica que la siguiente fase será la licitación de la ejecución de los trabajos y de la dirección de obra.

El PSOE exige al grupo de gobierno que forman Coalición Canaria y el y Partido Popular que no convierta la urgencia de la reparación en una renuncia a reclamar responsabilidades. Su posición es que el Cabildo de Tenerife debe avanzar en la obra, pero sin descargar sobre fondos públicos el coste de unos daños cuya responsabilidad a día de hoy sigue en discusión.