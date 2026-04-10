La tasca de este municipio de Tenerife que sorprende con cada plato: productos de calidad y reserva obligatoria

En Tenerife, más concretamente en municipio de La Laguna, hay restaurante que destacan por su cuidada cocina y su apuesta por el producto de calidad, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan platos más allá de la cocina tradicional. Este es el caso de Tasca Faracho, un local que sorprende a sus comensales por la calidad de sus productos y su propuesta gastronómica.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han pasado recientemente por el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gratificante con todos sus seguidores para que estos lo conozcan y vayan a visitarlo. "Este lugar nos ha dejado realmente impresionados de verdad. El producto, el sabor de la comida, el local y la atención hacen una combinación perfecta para recomendarlo de verdad", resumen.

Platos que se disfrutan desde el primer bocado

En su visita, comenzaron abriendo el apetito con "bollo gomero, pan de Zulay y hummus de garbanzos". A continuación pasaron a elaboraciones más creativas como las empanadillas de queso ahumado con confitura de papaya y pistacho por encima. "Alguien de aquí se acaba de quedar flipando", comentan al recibir uno de los primeros platos.

El queso media flor de Guía y las alcachofas con foie y miel de palma, son otras dos elaboraciones que sorprendieron gratamente a los creadores de contenido.

Cocina tradicional con toques especiales

El restaurante destacan por ofrecer recetas de siempre, pero con toques personales que convierten al plato en una experiencia única. Las lentejas acompañadas de foie fue un plato que no les dejó indiferentes y además, Jonay bromea con que "no superan a las de mi madre, pero casi". Las carrilleras en salsa fue otro de los platos que probaron y no dudaron en animar a disfrutar mojando el pan en la salsa. "Que no les dé vergüenza coger el pan y rebañar todo el plato".

También sorprende la carne de cabra en salsa de almendra, una propuesta que conquista hasta a los que no son amantes de este plato característico de la gastronomía local. "No tiene el típico sabor a carne de cabra", aseguran.

Postres diferentes

Como broche final, el establecimiento ofrece postres innovadores y con auténtica identidad canaria. Uno de los que más llamo la atención es una versión inspirara en el Snickers, una propuesta dulce que sorprende a los comensales por su originalidad.

"Si quieres sorprender a alguien, este es el sitio", concluyen tras completar la experiencia.

Horario y ubicación

Tasca Faracho se encuentra en la calle Santo Domingo, 26, en San Cristóbal de La Laguna. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones.

Abre de martes a sábado en horario de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, para ofrecer tanto servicio de comidas como de cenas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.