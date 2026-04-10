Dos premios Nobel de Física aterrizan en Tenerife

Dos premios Nobel de Física aterrizaron ayer en Tenerife para divulgar sus conocimientos a estudiantes y físicos de la Isla en el marco del XVIII Congreso de Estudiantes de Física (Coefis), celebrado en la Universidad de La Laguna (ULL) entre ayer y hoy.

Se trata, en concreto, de Duncan M. Haldane, premio Nobel de Física en 2016, y Serge Haroche, premio Nobel de Física en 2012. El primero fue galardonado por sus descubrimientos teóricos sobre las fases y transiciones de la materia en el mundo cuántico (lo que denominó fases topológicas), lo que le permitió entender por qué ciertos materiales adquieren comportamientos «exóticos» en esta diminuta escala.

Haroche, por su parte, ha puesto los cimientos para diseñar métodos experimentales capaces medir y manipular los sistemas cuánticos individuales hasta lograr la observación directa de las partículas cuánticas sin destruirlas. Para ello, el científico creó una trampa formada por dos espejos, entre los que rebotaban los fotones. Es, por esta razón, uno de los responsables de la creación de la computación cuántica.

Ambos aprovecharon su primer día en las Islas para realizar charlas tanto en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), como en la ULL. En este sentido, Haroche reservó la mañana para hacerlo en el IAC, mientras que Haldane fue el primero de los dos en enfrentarse por la tarde a la sala repleta de estudiantes del Aula Magna Blas Cabrera, en la Facultad de Física de la ULL.

En esta ponencia magistral, Haroche abordó los estados cuánticos topológicos, el entrelazamiento cuántico y el horizonte hacia una segunda revolución cuántica.

Haroche, por su parte, centrará su intervención –que se celebrará hoy a las 16:30 horas– en la importancia de la investigación básica, incluso en ámbitos aparentemente alejados de aplicaciones inmediatas, a partir del ejemplo de la física cuántica.

El XVIII Congreso de Estudiantes de Física (Coefis) comenzó ayer creando un espacio de encuentro entre investigadores de referencia a nivel nacional e internacional y el alumnado de grado, máster y doctorado de Física de la Universidad de La Laguna. El Aula Magna Blas Cabrera Felipe de la Facultad de Ciencias acoge esta cita ya consolidada que en su edición de 2026 reúne a más de 250 asistentes por jornada .

El Coefis se ha consolidado como el congreso científico anual de mayor impacto entre el alumnado de la Universidad de La Laguna y como uno de los encuentros organizados íntegramente por estudiantes más relevantes a nivel nacional. En este contexto, cabe destacar que distintas clasificaciones nacionales e internacionales sitúan al grado de Física de la institución entre los mejores del país, destacando especialmente la calidad de la investigación y publicaciones que en él se desarrollan.

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Este congreso aborda una amplia variedad de temas, como la astrofísica o la física cuántica. Además, incluye charlas divulgativas, como la de José Luis Oltra, físico teórico conocido en redes sociales como «Cuarentaydos»; la de Ana Ulla, astrónoma y astrofísica, que hablará sobre astrobiología; o la de Itahiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), quien lidera las investigaciones sobre la actividad volcánica en el Teide.