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La Policía Nacional lo hace oficial: estos mensajes durante la Renta puede vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños con un solo clic

La Policía Nacional insiste a los contribuyentes en extremar la precaución ante las estafas durante la campaña

Declaración de la Renta 2025

Declaración de la Renta 2025 / ShutterStock

Helena Ros

Helena Ros

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya ha comenzado. Desde este 8 de abril y hasta el 30 de junio de 2026, millones de contribuyentes tendrán que rendir cuentas ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, no es a Hacienda a la única que le tienen que tener miedo, ya que esta es una de las épocas que aprovechan los ciberdelincuentes para estafar a sus víctimas.

La Policía Nacional ha alertado a los ciudadanos a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales sobre los peligros a los que se exponen durante la campaña de la Renta 2025. "Cada año aumentan los fraudes haciéndose pasar por la Agencia Tributaria y es más fácil caer de lo que parece".

Cuidado si no quieres paga la renta dos veces

El phishing es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes durante los meses de la campaña de la declaración de la renta. Busca estafa a sus víctimas con el envío de "correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente, en los que, bajo cualquier excusa, solicitan al usuario que acceda a un enlace facilitado en el propio mensaje o que se descarguen algún fichero malicioso".

"Pueden parecer mensajes oficiales, pero no lo son", asegura la Policía Nacional. Este tipo de estafas suelen utilizar un tono de urgencia para que la víctima acceda al enlace si pararse a observar detenidamente si es un fraude.

Consejos de la Policía Nacional a los contribuyentes

Los agentes lanzan una serie de recomendaciones a los contribuyentes para que eviten caer en las estafas durante la Renta:

  • No hagas clic en enlaces sospechosos
  •  No descargues archivos adjuntos
  • No facilites datos personales ni bancarios
  • Desconfía de mensajes o emails sospechosos

Lo más común es picar en el fraude cuando la declaración de la renta sale a devolver, hay que tener cuidado con los falsos "reembolsos", que son los que utilizan los ciberdelincuentes a través de mensajes para conseguir los datos necesarios de sus víctimas para vaciar las cuentas bancarias.

Noticias relacionadas y más

Recuerda prestar detenida atención a los mensajes recibidos, ya que las estafas suelen incluir faltas ortográficas y gramaticales. Además de señales claras que identifican el fraude. "Ante la duda, verifica siempre la información en canales oficiales de la Agencia Tributaria", concluye la Policía Nacional.

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