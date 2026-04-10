La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína en un barrio de Santa Cruz de Tenerife

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo dedicado a la venta de cocaína en el barrio de Santa Clara, en Santa Cruz de Tenerife, en una operación que se ha saldado con dos detenidos y la incautación de 123 gramos de cocaína, un gramo de hachís, 0,6 gramos de crack y 3.310 euros en efectivo.

Según ha informado este viernes el cuerpo policial en una nota, el principal investigado ha ingresado en prisión.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, en el que dos individuos presuntamente estarían dedicándose a la venta desde su domicilio.

La Policía observó así que a dichos domicilios acudían una gran cantidad de personas con dinero en efectivo, abandonando el lugar posteriormente con la sustancia.

Tras recibir autorización judicial, se practicó la entrada y registro en los inmuebles y se detuvo a las dos personas referidas.

A los arrestados se les imputa un delito de tráfico de drogas, de modo que fueron puestos a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.