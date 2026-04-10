El papa León XIV prevé reunirse con migrantes en Tenerife y cerrar su viaje con una misa multitudinaria

El papa León XIV prevé mantener un encuentro con migrantes y entidades sociales en La Laguna para conocer de primera mano el impacto de la crisis migratoria en Canarias. Además, quiere cerrar su viaje a España con una misa multitudinaria en Santa Cruz de Tenerife ante más de 50.000 personas.

Así lo avanzaron este viernes el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y el coordinador de la visita a España, Yago de la Cierva, quienes subrayaron que la agenda aún no está cerrada porque todavía faltan casi dos meses para la visita.

Un acto con fuerte carga social en La Laguna

Uno de los momentos más destacados del viaje papal a Tenerife sería el encuentro con migrantes y con organizaciones que trabajan sobre el terreno en la atención social. La cita está prevista en el municipio de La Laguna y busca ofrecer al Pontífice una visión directa de la realidad migratoria que vive el archipiélago.

La inclusión de este acto refuerza el componente social y humanitario de la visita, en una comunidad marcada en los últimos años por la llegada constante de personas migrantes a sus costas.

Una misa final en Santa Cruz ante más de 50.000 fieles

El viaje concluiría con una gran celebración religiosa en Santa Cruz de Tenerife, donde se espera una asistencia superior a las 50.000 personas. En principio, la misa se celebrará en la zona portuaria de la capital, aunque los detalles definitivos siguen pendientes de confirmación.

La organización prevé que la participación en este acto requiera inscripción previa, dada la elevada afluencia de fieles esperada y la necesidad de controlar el acceso.

La organización necesita 1.500 voluntarios

La preparación de la visita del Papa movilizará un amplio dispositivo humano. Según los responsables del viaje, serán necesarios alrededor de 1.500 voluntarios para cubrir la organización de los distintos actos.

Por el momento, ya se han inscrito unas 1.000 personas, por lo que la diócesis continúa impulsando la captación de colaboradores para completar el operativo previsto.