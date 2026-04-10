El obispo de Tenerife defiende que el dinero de la visita del papa León XIV se quedará en la isla y servirá para crear empleo

El dinero que reciba la Iglesia con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias no irá "al papa, al obispado ni a nadie", sino que se quedará en el Archipiélago y se reinvertirá en la economía local. Así lo aseguró este viernes el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, durante la inauguración de una oficina de información habilitada en La Laguna.

Acompañado por el coordinador nacional de la visita del papa a España, Yago de la Cierva, el obispo quiso salir al paso de posibles críticas sobre el destino de los fondos vinculados al evento y subrayó que el dinero que se recaude tendrá un impacto directo en la sociedad canaria.

"No va al papa ni al obispado"

Eloy Santiago insistió en que los recursos que se obtengan a través de donaciones o de las aportaciones de empresas y administraciones públicas no se destinarán ni al Pontífice ni a la estructura de la Iglesia, sino a cubrir la organización del viaje y generar actividad económica en el Archipiélago.

El obispo remarcó que no se trata de pagar un "caché", como ocurriría con otros grandes eventos, sino de una inversión que permanece en Canarias y que permitirá contratar personal y movilizar servicios vinculados a la visita.

Impacto económico y proyección internacional

Según explicó, el dinero recaudado servirá para generar empleo en las Islas y para reforzar la organización de un acontecimiento que situará a Canarias en el foco informativo internacional.

En esa línea, defendió que la visita papal no solo tendrá un alcance religioso, sino también una dimensión económica y social, al repercutir directamente en empresas, trabajadores y servicios del entorno.

El obispo avanzó además que, si una vez cubiertos los gastos de organización queda un remanente económico, ese dinero se dedicará a la apertura de un centro de día para personas sin hogar en La Laguna.