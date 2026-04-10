Las Jornadas Cervantinas celebran este año su X edición

Las Jornadas Cervantinas Villa de La Orotava están de celebración ya que este año cumple su primera década de existencia. Esta efeméride será el hilo conductor de un programa que se desarrollará del 10 de abril al 16 de mayo, con numerosas actividades de diferentes expresiones artísticas. Como novedad, se incluye la primera edición de las “Justas Literarias Villa de La Orotava”, así como “la X en Décimas” un juego de palabras con el que se quiere llamar la atención de un decenio de cultura cervantina, al tiempo que celebrar un primer taller y concierto temático para profundizar en esta composición poética de gran arraigo en Canarias, según se anunció en la presentación de las jornadas, este lunes [6 de abril] a cargo del alcalde Francisco Linares y la presidenta del colectivo cultural Alisios, María Victoria Martínez, acompañados del autor del cartel Damián Rodríguez.

El objetivo de este encuentro cultural—subrayó Victoria Martínez— es difundir el conocimiento y la cultura del Siglo de Oro español, con especial acento en la figura de Miguel de Cervantes”. “Nuestra intención—apostilló— ha sido y es trazar un camino paralelo con la historia de La Orotava, sus orígenes y posterior evolución”. Ambos objetivos coinciden en el tiempo, en los siglos XV, XVI y XVII. En esta línea, aseguró que se sienten con ánimo para “continuar en esta senda, ya que transitar la vía de la cultura fortalece el sentido crítico de la sociedad y con esa ilusión trabajamos”.

El alcalde villero, Francisco Linares, valoró que esta trayectoria de diez años ha supuesto “el acercamiento al mundo cervantino y el Siglo de Oro Español desde muchas perspectivas, con programas educativos y divulgativos que a lo largo de estos años han llegado a la población villera en todas las edades”. En este punto subrayó la importante difusión y el trabajo que se ha realizado con la población juvenil e infantil a través de actividades escolares en los centros educativos o con los mayores del municipio. Además de hacer hincapié en que se continúa trabajando para que La Orotava forme parte de la red de ciudades cervantinas.

El diseñador gráfico, Damián Rodríguez Álvarez, propone un diálogo entre la obra de Cervantes y nuestro propio paisaje. “Nos sitúa en un rincón reconocible, la casa Mesa en la esquina de la calle Viera con Tomás Zerolo, la conocida calle del agua, con la iglesia de Santo Domingo al fondo, conectando así la historia literaria con nuestro patrimonio”, detalló. La figura de Sancho Panza, acompañado de su burro, aparece de espaldas, como un caminante que recorre nuestras calles. No es casual: Sancho representa lo cercano, lo cotidiano, el sentido común, y su presencia aquí simboliza cómo el universo cervantino puede habitar también en La Orotava, como si formara parte de ella. En cuanto al color, predominan los blancos, negros y tonos tierra, que evocan lo clásico y lo atemporal, en sintonía con la obra de Cervantes. Frente a ellos, el azul del cielo introduce un contrapunto de vida, de apertura y de imaginación, recordándonos que estos textos siguen vivos y dialogando con el presente. “En conjunto, el cartel no solo anuncia un evento, sino que invita a mirar nuestro entorno con otros ojos, desde la literatura y la cultura compartida”, apostilló Rodríguez.

Programa

El programa de estas jornadas, organizadas por la Asociación Cultural Alisios Encuentro Canarias-América en colaboración con área de Cultura del consistorio villero, se compone de más de una docena de actos como conciertos, talleres, conferencias, representaciones teatrales y novedades como las I Justas Literarias Villa de La Orotava. Se trata de un formato innovador en las Jornadas Cervantinas, aunque es una tradición oral datada en el siglo XVI. En esta primera edición se han convocado dos categorías: jóvenes hasta 17 años y personas adultas, que podrán concurrir con sus obras en dos modalidades: poesía y cuento. Quienes concursen deberán superar dos fases, siendo la última la selección de finalistas que deberán defender su obra ante el público y el jurado que se congregue el 24 de abril en el patio del Centro de Mayores, donde resultará elegida las personas ganadoras. Otra de las novedades es el ciclo “la X en Décimas”, que engloba un concierto y un taller en el que, el verseador Alexis Díaz Pimienta, dará las claves de la improvisación, con composiciones poéticas de diez versos octosílabos, que han marcado el folclore de las Islas.

El programa se completa con las conferencias que dictarán Ángeles Pérez de Taoro, gestora de proyectos en el instituto de Astrofísica de Canaria; José Alberto Rubiño, Profesor de Investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y José María Espinar profesor y escritor. Además también se presentará el estudio sobre “El Canario: Un legado aborigen”, en el que se realiza una aproximación a su origen y posterior recorrido y evolución, a cargo de la Agrupación Folklórica Oroval-Asociación Cultural Alisios. El apartado musical estará protagonizado por el concierto de la soprano Isadora Alonso, la pianista Ruth Galván y el narrador Edwins Rodríguez, mientras que el teatro estará a cargo de “Somos puro Teatro” grupo teatral amateur de La Orotava y la Escuela Artística de Teatro de Los Realejos.

Como es costumbre, las jornadas contarán una vez más con la lectura de la novela de Miguel de Cervantes “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” obra cumbre de la literatura en castellano, el mismo día en que se produjo el fallecimiento del escritor. La actividad tendrá lugar en el Salón Noble del Consistorio, estructurado en dos horarios para facilitar la participación del alumnado de los centros escolares del municipio, quienes podrán intervenir de 9.00 a13.00 horas, mientras que a partir de las 16.00 horas participará el público en general. Toda la información, actualidad y programación se puede consultar a través de las redes sociales de las Jornadas Cervantinas y del Ayuntamiento de La Orotava.