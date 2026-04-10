Un impulso al respeto por la herencia: el Cabildo de Tenerife entrega 26 nuevos carnés de artesano

El Cabildo de Tenerife ha hecho oficial este viernes la entrega de 26 nuevos carnés de artesano, una medida con la que refuerza la continuidad, la profesionalización y la excelencia de los oficios tradicionales en la isla. La iniciativa, impulsada a través de la Empresa Insular de Artesanía y el Museo Iberoamericano de Artesanía de Tenerife (MAIT), busca garantizar el relevo generacional en un sector clave para la identidad cultural tinerfeña.

La entrega tuvo lugar en el Centro de Arte La Recova, coincidiendo con una nueva edición del laboratorio de innovación, diseño y artesanía MidaLab, que acoge la exposición ‘Sobremesa’ hasta el próximo 22 de abril. En el acto participaron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero de Educación y Empleo, Efraín Medina; el consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa; y el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero.

Rosa Dávila destacó el valor simbólico y profesional de estas acreditaciones. “Cada uno de estos carnés representa compromiso, dedicación y una forma de entender el trabajo desde el respeto a nuestras tradiciones y al mismo tiempo con la mirada puesta en el futuro”, señaló. La presidenta insular subrayó además que los artesanos son “parte esencial de la identidad de Tenerife”, al mantener vivas las técnicas, los materiales y la historia de la isla, al tiempo que las adaptan a nuevos horizontes.

Por su parte, Efraín Medina incidió en la dimensión económica y social del sector artesano. “Hoy celebramos mucho más que la entrega de un carné; celebramos la consolidación de 26 proyectos de vida que mantienen viva nuestra identidad”, afirmó. Según explicó, la artesanía en Tenerife no solo tiene un valor cultural, sino que constituye también “un sector estratégico capaz de generar empleo y cohesión social”.

En esta convocatoria, el peso del talento femenino volvió a ser relevante. De las 26 acreditaciones concedidas, 14 recayeron en mujeres y 12 en hombres, un reparto que refleja el dinamismo de un sector en el que conviven la herencia cultural y una visión contemporánea y profesional del oficio.

Un reconocimiento avalado por el rigor técnico

La obtención del carné de artesano no responde a un trámite administrativo, sino a un proceso de evaluación técnica celebrado en el MAIT. Un tribunal calificador formado por 21 expertos fue el encargado de valorar la capacidad técnica de los aspirantes y su respeto a los procesos tradicionales de producción.

Entre las modalidades examinadas figuran oficios como joyería, tejeduría tradicional, cerería, carpintería, bordado y cerámica, entre otros. En total, cerca de un centenar de aspirantes concurrieron a las pruebas en 34 modalidades diferentes.

El MAIT refuerza su papel como referente del sector

El Cabildo considera que este proceso consolida al Museo Iberoamericano de Artesanía de Tenerife como un referente internacional en la conservación y promoción del legado artesano. La acreditación oficial no solo certifica la capacitación técnica de los profesionales, sino también su compromiso con la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad que definen la marca ‘Artesanía de Tenerife’.

Medina insistió en que la corporación insular seguirá trabajando para dotar al sector de más herramientas de desarrollo. “Estamos en un momento de renovación. Trabajamos para que nuestros artesanos y artesanas puedan proyectar su talento tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, garantizando que el oficio artesano sea una opción profesional de futuro”, aseguró.

Con esta nueva entrega de carnés, el Cabildo de Tenerife refuerza su estrategia para proteger la identidad de la isla y consolidar una industria que une tradición y modernidad, con 26 nuevos profesionales acreditados para mantener vivo el relato artesanal tinerfeño.