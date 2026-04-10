Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos del carné por no respetar esta distancia al adelantar ciclistas: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La bicicleta es una medio que utilizan los tinerfeños para desplazarse por la ciudad de manera sostenible o para hacer deporte. Sin embargo, la Guardia Civil se pone serie porque muchos conductores realizan maniobras poniendo en peligro la vida de los ciclistas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en la importancia de que tanto los conductores como los ciclistas deben respetar la normativa establecida para conseguir garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras de la isla y del resto de España.

Una señal clave

La Guardia Civil ha lanzado un recordatorio a todos los conductores que durante su desplazamiento se encuentren con ciclistas en las carreteras. "Con el buen tiempo, cada vez hay más ciclistas en nuestras carreteras secundarias", avisan.

La señal S-891, se trata de un distintivo que se instala bajo otras señales verticales ya existentes. El objetivo es recordar a los conductores la importancia de mantener la distancia de seguridad al adelantar a los ciclistas. Desde la DGT insisten en la importancia de respetar esta señal, ya que es clave para salvar vidas.

Señal S-891 / Reglamento General de Circulación

Distancia de seguridad obligatoria

El Reglamento General de Circulación recoger que "bajo la señal vertical correspondiente, la anchura de seguridad mínima que debe guardarse en caso de adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o, ambos caos, conjunto de ellos. Cuando se trate de un conjunto de ciclos o ciclomotores, la anchura se refiere al que circula más escorado a la izquierda".

Por otro lado, la Guardia Civil lo recuerda: "para adelantar es OBLIGATORIO dejar al menos 1,5 metros de distancia lateral".

Sanciones

Los conductores que no respeten la distancia de seguridad no solo ponen en riesgo la vida de los ciclistas, sino que también se enfrentan a duras sanciones económicas. Se considera una infracción grave y está sancionada con 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

La DGT recuerda que esta media busca reducir la siniestralidad y fomentar una convivencia aseguran entre los vehículos y los ciclistas en las carreteras.