Los empresarios de Anaga rechazan prohibir coches de alquiler y piden una solución consensuada al colapso del tráfico

Las empresas turísticas que operan en Anaga han pedido al Ayuntamiento de La Laguna que apueste por el consenso y la gestión de la movilidad en lugar de recurrir a la prohibición de coches de alquiler y vehículos turísticos para intentar frenar el colapso del tráfico en el Parque Rural.

La petición llega después de que el consistorio aprobara restringir el acceso de este tipo de vehículos al espacio natural, una medida que la Asociación de Operadores de Espacios Naturales de Tenerife (AOENTE) considera insuficiente para resolver el problema de fondo y que, además, podría generar efectos no deseados.

El sector admite la saturación, pero rechaza vetos parciales

Desde AOENTE reconocen que la situación actual de Anaga requiere actuación urgente. La saturación de vehículos en algunos puntos del macizo afecta desde hace tiempo a vecinos, visitantes y empresas, pero creen que centrar la respuesta en una sola tipología de vehículos no solucionará el conflicto de movilidad.

La asociación sostiene que la presión sobre Anaga no depende solo de los coches de alquiler o del transporte turístico, sino del volumen total de vehículos que accede al macizo y de las propias limitaciones de su red viaria.

Por eso, advierten de que aplicar restricciones selectivas puede quedarse corto si no se afronta el problema con una visión más amplia.

Piden diálogo con el Ayuntamiento de La Laguna

El colectivo ha anunciado que solicitará una reunión al Ayuntamiento con el objetivo de analizar la situación de forma conjunta y avanzar hacia soluciones “consensuadas”.

Las empresas insisten en que un espacio de la complejidad del Parque Rural de Anaga no puede gestionarse con decisiones unilaterales ni al margen de quienes trabajan a diario en el territorio.

Su planteamiento pasa por abrir una mesa de diálogo que permita diseñar un modelo compartido de acceso y movilidad, capaz de combinar la conservación del entorno con el bienestar de los residentes y la actividad económica vinculada al espacio natural.

"La clave no está en prohibir, sino en gestionar"

El presidente de AOENTE, Joan Rodríguez de la Sierra, ha defendido que "la clave no está en prohibir, sino en gestionar de manera eficaz el acceso y la movilidad en un territorio con limitaciones evidentes".

Según explica el sector, las empresas especializadas no solo desarrollan actividad turística, sino que también ayudan a ordenar las visitas, promover un uso responsable del entorno y reducir impactos en un espacio de alto valor ambiental.

En esa línea, sostienen que pueden desempeñar un papel activo en cualquier estrategia de movilidad que se impulse en Anaga.

Control de acceso y aparcamientos disuasorios

Entre las propuestas que ponen sobre la mesa, las empresas plantean implantar sistemas de control de acceso al espacio natural o a sus aparcamientos para ajustar la demanda a la capacidad real del territorio.

A su juicio, este tipo de herramientas permitiría evitar la saturación desde el origen, mejorar la distribución de los visitantes y aumentar la seguridad en la circulación dentro del macizo.

También defienden la creación o mejora de aparcamientos disuasorios, de modo que parte del tráfico no llegue directamente a las zonas más sensibles del parque.

Más información al visitante

Otra de las medidas que consideran prioritarias es reforzar el transporte público hacia Anaga, con mejores frecuencias, horarios y cobertura para convertirlo en una alternativa real tanto para residentes como para turistas.

A esto se suma la necesidad de ofrecer más y mejor información al visitante antes de acceder al macizo, con datos claros sobre accesos, ocupación y alternativas de movilidad. El objetivo es anticipar decisiones y reducir la presión sobre los puntos más saturados.

El sector también cree necesario incrementar la presencia de control y vigilancia del tráfico en los momentos y lugares de mayor afluencia para asegurar el cumplimiento de las medidas que se adopten.

Además, reclama ordenar mejor los espacios de estacionamiento ya existentes para evitar el aparcamiento descontrolado, una práctica que reduce la capacidad de las vías y eleva el riesgo en carretera.

Apuesta por el transporte colectivo organizado

Entre las vías que AOENTE considera más eficaces figura también el impulso del transporte colectivo organizado, al entender que puede reducir el número de vehículos en circulación y mejorar la gestión de los flujos de visitantes.

Las empresas defienden que, aplicadas de forma progresiva y coordinada, estas medidas permitirían avanzar hacia un modelo de gestión más equilibrado, basado en la planificación, el control y la corresponsabilidad.

La Asociación de Operadores de Espacios Naturales de Tenerife agrupa a algunos de los principales operadores turísticos y empresas vinculadas a espacios naturales de la isla, entre ellos TUI España, Island Excursion, Receptivo Canarias Travel, Atlántico Excursiones, Elegant Excursions, Golden Tours, Transalex Bus, Forestal Nature Park Canarias, El Cardón Educación Ambiental y Teleférico del Teide, entre otros.