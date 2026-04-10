El Cabildo de Tenerife selecciona a los siete finalistas del XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores

El Cabildo de Tenerife ya ha definido a los siete finalistas del XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores, una cita enmarcada en la Semana Internacional de la Moda de Tenerife que celebrará su pasarela el próximo 4 de junio en el Recinto Ferial de Tenerife.

Los diseñadores seleccionados para mostrar sus propuestas son Eva Gómez, de Vitoria; Yeremay Hidalgo, de Gran Canaria; Noé González de la Rosa, de Tenerife; Yusef González Perdomo, de El Hierro; Ni Luh Desy / IKadek Dode, de Indonesia; Johannes Senior Paz, de Venezuela, y Leonardo Mena, de México.

La deliberación del jurado tuvo lugar en el Salón de Plenos del Cabildo, con la presencia del consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, quien destacó la relevancia de este certamen como plataforma para impulsar nuevas carreras en el sector.

El talento de los jóvenes

Medina subrayó que esta iniciativa representa “una gran oportunidad para mostrar el talento del diseño joven y ofrecer una posibilidad de emprendimiento para todas aquellas personas que quieran empezar en el sector textil y de la moda”. En este sentido, aseguró que Tenerife vuelve a situarse como referente del diseño joven en el ámbito internacional.

El consejero también puso en valor el nivel de esta edición, marcada por una alta participación y por la calidad de las colecciones presentadas. Según recordó, el certamen ha recibido más de 70 solicitudes procedentes de países como España, Venezuela, México, Colombia, Italia y Brasil, lo que, a su juicio, ha hecho especialmente compleja la elección de los finalistas.

Además, incidió en que el trabajo del Cabildo en este ámbito se enmarca en el Plan Estratégico de Tenerife Moda 2024-2027, sustentado en tres ejes: excelencia en el diseño y la producción, desarrollo del talento local y sostenibilidad y proyección internacional.

El certamen, integrado en Tenerife Moda, reunió más de 70 candidaturas procedentes de varios países. El jurado valoró la originalidad, la innovación, la calidad de los diseños y su viabilidad comercial.

El concurso, integrado en el programa Tenerife Moda, tiene como objetivo favorecer la aparición de nuevos creadores y respaldar el crecimiento profesional de jóvenes diseñadores que buscan abrirse camino en la industria. En esta edición, el jurado ha valorado especialmente la creatividad, la innovación, la coherencia estética de las colecciones y su proyección dentro del sector.

A la hora de escoger a los finalistas, también se tuvo en cuenta la originalidad, la calidad y la creatividad de los diseños, así como su adaptabilidad al mercado y su viabilidad comercial.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por representantes institucionales, profesionales del sector de la moda, docentes, comunicadores, creadores de contenido, fotógrafos y especialistas vinculados al diseño, la empresa, la artesanía y la imagen.