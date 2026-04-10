La borrasca azota este sábado Tenerife con vientos de más de 90 km/h

Vientos fuertes y con rachas muy fuertes locales, de hasta más de 90 kilómetros por hora, azotarán buena parte del territorio de Canarias este sábado, que se prevé nuboso y con temperaturas con pocos cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima alcanzará 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y 19 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 15 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que apunta que el viento se espera del norte o noroeste entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en distintas latitudes y en especial en las cumbres, en algunas de las cuales se podrían superar los 90 km/h de madrugada.

En las aguas del archipiélago se prevén también vientos del norte con fuerza 4 a 6, acompañados de fuerte marejada o mar gruesa, mar de fondo del noroeste de 2 3 a metros y aguaceros ocasionales, informa Efe.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles durante la madrugada y primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en cumbres centrales. Viento de componente norte entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en la vertiente sur del área metropolitana y cumbres y zonas altas de la dorsal. En cumbres centrales se podrán superar los 90 km/h de madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 21

LA GOMERA

Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles durante la madrugada y primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 20

LA PALMA

En el norte y este intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto de zonas poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte entre moderado y fuerte con probables rachas muy fuertes en cumbres y medianías de las vertientes este y oeste, aunque tampoco se descartan en zonas bajas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 9 12

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en zonas de interior donde son probables las rachas muy fuertes. A últimas horas del día gira a norte y disminuye su intensidad.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 22

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en zonas de interior donde son probables las rachas muy fuertes. A últimas horas del día gira a norte y disminuye su intensidad.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 22

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en la mitad norte con probables precipitaciones débiles durante la madrugada y primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso, con algún intervalo ocasional por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento de componente norte entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 15 19