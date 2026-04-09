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Tenerife seguirá este viernes con fuerte viento, oleaje y lluvias

Las islas de Tenerife, La Gomera y La Palma podrían registrar lluvias persistentes y moderadas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para este viernes

Tenerife seguirá este viernes con fuerte viento, oleaje y lluvias

Tenerife seguirá este viernes con fuerte viento, oleaje y lluvias

E. D./FOTO: Windy

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los cielos nubosos y las lluvias débiles y moderadas durante la primera mitad del viernes predominarán en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá componente norte 5 o 6, ocasionalmente 7 al principio, rolando a norte o noroeste 5 o 6. Fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejada o fuerte marejada. Temporalmente en el sur y sureste, variable 2 o 3. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, informa Efe.

Aguaceros ocasionales.

Predicción por islas para este viernes:

TENERIFE

En el norte, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de vertientes, predominio de intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en el Teide. Viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte en la Dorsal, cumbres centrales, extremo noreste, área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 21

LA GOMERA

En el norte y zonas altas, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar lluvia en general de carácter débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en zonas altas, medianías del sur y vertientes este y oeste, donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 20

LA PALMA

En el norte, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de vertientes, intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en cumbres y medianías del este y oeste donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía. En zonas bajas del este y oeste no se descartan.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 21

EL HIERRO

En el norte, nuboso con precipitaciones débiles, en general, sin descartar que sean moderadas y/o persistentes. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en zonas altas y en los extremos oeste y nordeste, donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 9 12

LANZAROTE

Nuboso en general, con precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables durante la primera mitad del día, pero sin descartarlas durante el resto de horas. Baja probabilidad de algún chubasco fuerte aislado que venga acompañado de tormenta a lo largo de la madrugada y la mañana. Durante las horas centrales tenderá a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 21

FUERTEVENTURA

Nuboso en general, con probabilidad de precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables durante la primera mitad del día, pero sin descartarlas durante el resto de horas. Baja probabilidad de algún chubasco fuerte aislado a lo largo de la madrugada y la mañana. Durante las horas centrales tenderá a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 21

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte y oeste con probables precipitaciones entre débiles y moderadas que pueden llegar a ser persistentes. En el resto de vertientes, intervalos nubosos que podrían ir acompañados, con baja probabilidad, de precipitación aislada y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en zonas bajas del nordeste y suroeste a últimas horas del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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Las Palmas de Gran Canaria 15 19

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