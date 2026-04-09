Tenerife refuerza la protección del medio natural con una flota de drones

El Cabildo de Tenerife ha reforzado su dispositivo de protección ambiental con una flota de 14 drones de última generación destinados a labores de vigilancia, prevención de incendios y detección de delitos contra el medio natural.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, presentó este jueves 9 los nuevos equipos desde el Malpaís de Güímar, en un acto en el que destacó la apuesta de la institución por la innovación y la seguridad en la gestión del territorio.

La incorporación de estos aparatos forma parte de la estrategia de modernización técnica de las Unidades de Agentes de Medioambiente y de la Unidad de Incendios Forestales, que trabajan en zonas de gran complejidad orográfica y de difícil acceso.

Con la reciente adquisición de ocho nuevos drones —siete para los agentes de Medioambiente y uno de altas prestaciones para la Unidad de Incendios—, el Cabildo eleva a 14 el número total de unidades operativas. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias en el entorno natural de la isla.

Los nuevos equipos permiten una intervención más rápida y eficaz, especialmente en el caso de los drones ligeros, pensados para inspecciones inmediatas ante posibles infracciones o situaciones de riesgo. En el caso del dispositivo destinado a incendios forestales, incorpora tecnología avanzada, con hasta 45 minutos de autonomía, cámara térmica y telémetro láser, lo que facilita las tareas de prevención, seguimiento y extinción.

Un salto cualitativo

La presidenta del Cabildo subrayó que esta tecnología supone “un salto cualitativo” en la protección del territorio, al permitir actuar “con mayor rapidez, precisión y seguridad”, sobre todo en áreas donde el acceso terrestre resulta más complicado.

Más allá de la vigilancia, los drones se emplearán también en el control de vertidos, la detección de construcciones ilegales, la investigación de las causas de incendios y la realización de levantamientos topográficos, gracias a la captación de imágenes visuales y térmicas en tiempo real.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señaló que la institución continúa avanzando en la modernización de los medios al servicio de la protección ambiental, con herramientas que refuerzan la capacidad de vigilancia y prevención en todo el territorio insular, especialmente en los espacios naturales más sensibles.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, durante el acto. / El Día

En la misma línea, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, destacó el impacto operativo de estos dispositivos, al permitir acceder a zonas que antes eran muy difíciles o incluso imposibles de inspeccionar, optimizando recursos y mejorando la toma de decisiones en tiempo real.

La inversión tecnológica ha ido acompañada además de un refuerzo en la formación del personal. El Cabildo ya ha capacitado a 21 pilotos entre técnicos y agentes, que operan bajo los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.

Con esta actuación, el Cabildo de Tenerife consolida su apuesta por una gestión más eficaz, segura y coordinada del medio natural, apoyada en herramientas innovadoras para hacer frente a incendios y otros desafíos ambientales.