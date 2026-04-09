De Tenerife al mundo con los idiomas como eje: treinta becas a Irlanda para jóvenes de la Isla

El Cabildo de Tenerife ha presentado una nueva edición del Programa Insular de Inmersión Lingüística en Irlanda en la modalidad de año académico, una iniciativa dirigida al alumnado de 4º de ESO que quiera cursar, a través del modelo de becas, un curso completo en centros educativos irlandeses con convalidación oficial posterior en Canarias.

La Corporación insular celebró recientemente una reunión informativa con los integrantes de esta edición, en la que participaron el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, y el consejero delegado de Juventud, Serafín Mesa. Ambos pusieron en valor esta línea de becas como parte de la estrategia de internacionalización educativa de Tenerife.

El programa busca reforzar la competencia comunicativa y plurilingüe del alumnado de excelencia de la Isla, al tiempo que favorece su autonomía, su madurez personal y su apertura cultural. La estancia prolongada en Irlanda permite, además, una integración plena en el entorno académico y social del país, con una experiencia que puede resultar decisiva para el futuro académico y profesional de los participantes.

A lo largo de sus 13 años de trayectoria y 12 ediciones, esta iniciativa ha permitido que 2.989 estudiantes de Tenerife hayan vivido experiencias formativas en el extranjero. En el caso de Irlanda, el destino se ha consolidado como uno de los más valorados por las familias y el alumnado por su sistema educativo, su entorno seguro y la calidad de la enseñanza del inglés.

Treinta plazas específicas

Para el curso 2026-2027, el Cabildo mantiene 30 plazas específicas para la modalidad de año académico en Irlanda, en la ciudad de Kells, dentro de un total de 340 becas insulares. El alumnado seleccionado convivirá con familias anfitrionas, estudiará en centros locales y participará en actividades orientadas a reforzar tanto la inmersión lingüística como la cultural.

El programa incluye también medidas de acompañamiento antes, durante y después de la estancia, con acciones de fortalecimiento personal y apoyo familiar que buscan facilitar la adaptación del alumnado y aprovechar al máximo la experiencia.

Con esta convocatoria, el Cabildo reafirma su apuesta por una educación de excelencia y por ofrecer a la juventud tinerfeña oportunidades que amplíen horizontes y mejoren su preparación ante un contexto cada vez más internacional.

Al final, la modalidad de año académico en Irlanda se consolida como una de las propuestas con mayor proyección dentro del programa insular de becas de inmersión lingüística, tanto por su impacto académico como por su aportación al desarrollo personal del alumnado.

Efraín Medina destacó que esta beca permite al alumnado “crecer en un entorno internacional, mejorar su dominio del inglés y adquirir competencias esenciales”.

Por su parte, Serafín Mesa subrayó que la experiencia también refuerza “la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de adaptación” de los jóvenes participantes.