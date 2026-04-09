Tenerife lleva el talento joven de la Isla a Madrid

El Cabildo de Tenerife impulsa una iniciativa para reconectar con el talento joven tinerfeño que reside fuera de la Isla, especialmente en Madrid, y acercarlo a las oportunidades laborales y empresariales que ofrece el territorio insular. El proyecto, desarrollado en colaboración con la consultora Hunger4Innovation y varias empresas, tendrá su primera gran cita el próximo 15 de abril con un encuentro de networking en la capital.

La propuesta fue presentada este jueves por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, junto a los consejeros insulares Serafín Mesa, de Juventud y Formación, y Juan José Martínez, de Investigación, Innovación y Desarrollo, además del cofundador de Hunger4Innovation, Sixto Lecuona. En el acto también participaron representantes de entidades colaboradoras como Hospiten y la Constelación Canaria.

Dávila defendió que esta estrategia supone “un cambio de enfoque”, al convertir la salida de jóvenes cualificados de la Isla en una oportunidad para crear una red de talento vinculada a Tenerife. “Conectar talento, generar oportunidades y promover la vuelta de estos jóvenes es clave para el futuro económico de Tenerife”, señaló la presidenta insular.

En la misma línea, subrayó que el objetivo del Cabildo es actuar como facilitador entre las empresas y los profesionales tinerfeños que viven fuera. “Queremos ser facilitadores de oportunidades, conectar el talento con las empresas y posicionar al Cabildo como un actor activo también fuera de nuestro territorio”, afirmó.

Por su parte, el consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa, explicó que uno de los principales fines del proyecto es crear una comunidad estable de jóvenes tinerfeños en Madrid, conectada de forma continua con grandes compañías de las Islas. Según indicó, esta red permitirá que puedan conocer de manera casi inmediata ofertas de empleo, iniciativas empresariales y nuevas posibilidades de desarrollo profesional en Tenerife.

Mesa destacó además que la Isla vive una transformación de su modelo productivo, con un crecimiento de las contrataciones en sectores que resultan especialmente atractivos para la población joven, como el tecnológico, el audiovisual y el científico, incluyendo áreas punteras como la biomedicina.

En este contexto, el consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez, incidió en que el Cabildo no solo busca recuperar talento, sino también retenerlo. “Queremos que las vacantes que está generando el sector científico y tecnológico en la isla sean cubiertas por talento tinerfeño y canario”, apuntó.

Un encuentro en Madrid para generar comunidad

Como punto de partida, el Cabildo celebrará el próximo 15 de abril un encuentro en Impact Hub Gobernador, en Madrid, que reunirá a cerca de un centenar de jóvenes profesionales, estudiantes de posgrado, emprendedores y perfiles cualificados vinculados a Tenerife.

El evento nace con la vocación de convertirse en un espacio real de conexión entre personas de la Isla que residen en Madrid, reforzando su vínculo emocional con Tenerife y facilitando el acceso a oportunidades profesionales. También pretende visibilizar al Cabildo y a las empresas participantes como entidades comprometidas con el talento tinerfeño, incluso fuera del Archipiélago.

La iniciativa se apoya en una alianza público-privada en la que participan entidades como Cajasiete, Club Deportivo Tenerife, Telespazio y Hospiten, entre otras.

Una puerta abierta al retorno

Los datos recabados por la organización reflejan el potencial de esta comunidad. Cerca del 60% de las personas que participarán en el encuentro no mantiene actualmente una vinculación profesional con Tenerife, aunque manifiesta interés en desarrollarla. Además, el 100% asegura que se plantea regresar a la Isla a medio o largo plazo, o hacerlo en función de las oportunidades que puedan surgir.

A ello se suma que más del 90% de los asistentes estaría dispuesto a participar activamente en una comunidad de talento vinculada a Tenerife, especialmente si esta les conecta con oportunidades profesionales relevantes.

Para el Cabildo, estas cifras demuestran que el talento canario no está desconectado por falta de interés, sino por la ausencia de mecanismos estables que faciliten su relación con el tejido económico insular.

Por ello, el proyecto aspira a ir más allá de acciones puntuales y avanzar hacia un sistema consolidado que permita crear una comunidad activa, favorecer el retorno de profesionales cualificados, facilitar el acceso a empleo de calidad y generar una red de embajadores canarios en el exterior.

Con esta iniciativa, el Cabildo plantea un cambio de paradigma: pasar de perder talento a organizarlo, conectarlo y crear las condiciones necesarias para su regreso, convirtiendo la diáspora joven en una oportunidad estratégica para el futuro de Tenerife.