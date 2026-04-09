Tenerife abre más puertas al empleo femenino

El Cabildo de Tenerife continúa reforzando su apuesta por la inserción laboral femenina a través del Proyecto ISOS, una iniciativa impulsada por la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) que, desde 2018, ha contribuido al desarrollo profesional de más de 400 mujeres en la Isla. El programa cuenta con una inversión de 700.000 euros y se ha consolidado como una herramienta de apoyo al empleo con perspectiva de igualdad.

El consejero insular de Educación, Empleo y Juventud, Efraín Medina, y la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, visitaron este jueves distintos espacios de prácticas para conocer de primera mano la evolución de las participantes y el impacto del proyecto en entornos laborales reales.

Una de las visitas tuvo lugar en la Asociación Feminista Mercedes Machado, donde varias participantes desarrollan prácticas en perfiles técnicos especializados en Psicología y Pedagogía. En este entorno, las alumnas aplican sus conocimientos en un espacio centrado en el empoderamiento y la igualdad, facilitando la transición entre la formación académica y la experiencia profesional.

La jornada continuó en Makro, donde las beneficiarias del programa desempeñan funciones vinculadas a la Administración, las Finanzas, la Gestión Comercial y la Organización de Almacenes. Este último ámbito cobra especial relevancia al tratarse de un sector tradicionalmente masculinizado, una de las áreas en las que el proyecto busca ampliar la presencia femenina.

Cien inserciones cada año

El modelo actual del Proyecto ISOS contempla que 100 mujeres realicen cada año prácticas profesionales relacionadas con su formación en el tejido empresarial tinerfeño. Para favorecer su participación, el programa incorpora diferentes líneas de apoyo económico, entre ellas ayudas para transporte y manutención durante la fase formativa, incentivos mensuales en el periodo de prácticas y un complemento específico de conciliación para participantes con menores o personas dependientes a su cargo.

Con esta fórmula, el Cabildo pretende facilitar que la formación y el acceso al empleo sean compatibles con la vida personal y familiar, al tiempo que impulsa la igualdad de oportunidades y reduce las barreras de acceso al mercado laboral.

La iniciativa se presenta así como una acción consolidada de inserción laboral, pero también como una herramienta para avanzar hacia un mercado de trabajo más inclusivo, más equitativo y más conectado con las necesidades reales de las mujeres de Tenerife.

Al final, el Proyecto ISOS no solo busca mejorar la empleabilidad femenina, sino también abrir nuevas oportunidades en sectores diversos, potenciar el talento cualificado de la Isla y seguir avanzando en la igualdad efectiva dentro del ámbito laboral.