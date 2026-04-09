El 71,6% de la población de Tenerife practica deporte, un 4,4% más que en 2019

Tenerife es hoy una isla más activa que hace seis años: el 71,6% de su población practica deporte, según el nuevo estudio de hábitos deportivos 2025-2026 presentado por el Cabildo insular. El dato supone un aumento del 4,4% respecto a 2019 y sitúa a la isla casi nueve puntos por encima de la media nacional.

El informe, dado a conocer este jueves por el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, refleja una mejora general en la práctica deportiva de la población tinerfeña, aunque también deja varios retos abiertos, como la brecha de género, la caída de la actividad con la edad y el hecho de que menos de la mitad de la población alcanza el mínimo de ejercicio recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Menos de la mitad cumple con el ejercicio recomendado

Pese al aumento de personas activas, solo el 45,8% de la población cumple con los 150 minutos semanales de actividad física recomendados por la OMS. Aun así, el porcentaje mejora en 3,8 puntos respecto a 2019.

El estudio también confirma que la práctica deportiva sigue siendo más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. La diferencia se mantiene con un 50,4% de hombres frente a un 40,9% de mujeres, lo que evidencia que la brecha de género continúa presente en la isla.

Además, la actividad física disminuye a medida que aumenta la edad, con diferencias que pueden llegar a 20 puntos entre distintos grupos de población.

Gimnasio, caminar y correr, lo más habitual

Entre las actividades más practicadas en Tenerife destaca el entrenamiento en gimnasio, con un 26,1%, seguido de caminar (12,1%) y correr (7,5%). También gana presencia el entrenamiento funcional.

La frecuencia más habitual de práctica se sitúa entre dos y tres días por semana, opción elegida por el 35,3% de las personas encuestadas. Al mismo tiempo, han bajado las frecuencias inferiores a dos días, lo que apunta a una mayor regularidad en los hábitos deportivos.

Los principales motivos para hacer ejercicio son la salud (31%) y la diversión (19,5%), mientras que la falta de tiempo y la falta de voluntad siguen apareciendo como los grandes frenos para mantenerse activo.

Mejor percepción de salud, pero con retos

El estudio señala que el 59% de la población considera que su estado de salud es bueno, mientras que el 17,2% lo califica como muy bueno y el 20,4% como regular.

En paralelo, el sobrepeso ha bajado diez puntos desde 2019 hasta situarse en el 37%, mientras que la obesidad se mantiene estable en torno al 15%.

También se observan cambios en la forma de practicar deporte. El uso de instalaciones privadas ha aumentado un 26%, mientras que ha bajado más de un 20% la preferencia por los entornos urbanos y naturales.

Más tecnología y más gasto deportivo

Otro de los cambios detectados afecta al uso de tecnología. El 58,5% de los deportistas utiliza ya recursos tecnológicos para entrenar, sobre todo teléfonos móviles y relojes deportivos, lo que supone un incremento del 31,9% respecto a 2019.

En cuanto al gasto, el desembolso medio anual por persona en el sector deportivo se sitúa en 754,97 euros, destinado en buena parte al uso de instalaciones deportivas.

En el ámbito familiar, el 59,2% de las familias fomenta de forma intensa la práctica deportiva, aunque solo cuatro de cada diez realizan actividad física conjunta.

Por último, el estudio revela que el 14,3% de las personas que practican deporte dispone de licencia federativa, con una diferencia notable entre mujeres (6,2%) y hombres (22%).

Durante la presentación, Lope Afonso defendió que este tipo de análisis permite comprobar que “Tenerife es una isla más activa”, mientras que Yolanda Moliné señaló que los resultados servirán para planificar políticas deportivas de forma más precisa y eficaz.