El Pris, en Tacoronte, se blinda para no revivir los efectos de la borrasca Therese

El Pris se blinda para no revivir fuertes escorrentías, grandes bolsas de agua y masas de tierra y piedras desembocando sin control en el barrio pesquero. Estos son algunos de los peligros que se registraron durante la borrasca Therese en este enclave. El Ayuntamiento de Tacoronte y más de una decena de vecinos afectados mantuvieron un primer encuentro para analizar las consecuencias de las lluvias torrenciales de la noche del martes 24 de marzo y elaborar un plan de trabajo consensuado para recuperar la normalidad y asistir a las familias perjudicadas.

Reconstruir el drenaje hacia El Pris

El Consistorio anunció que iniciará los procedimientos administrativos a su alcance hasta que el municipio reciba las ayudas confirmadas por las administraciones supramunicipales. Precisamente, el Cabildo confirmó en el Consejo de Gobierno del miércoles 8 de abril que la vía que lleva hasta El Pris es la obra más costosa dentro de los daños causados por la borrasca en la Isla. La actuación, con 1,5 millones de euros, reconstruirá el drenaje de la carretera. El grupo de gobierno, formado por PSOE, CC y PP, exigirá al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), con carácter de urgencia, la correcta canalización de las aguas pluviales.

Además, comenzarán los procesos pertinentes para que las fincas particulares del entorno acometan las actuaciones necesarias para contener el terreno durante lluvias tan intensas como las del último temporal. La valoración económica que realizó el Ayuntamiento de Tacoronte tras el episodio de lluvias intensas sitúa el gasto en 30.000 euros. Se corresponden con «un primer análisis del coste que tuvimos en reparaciones realizadas en las primeras horas posteriores al paso de la borrasca, el coste de los materiales comprados y las contrataciones de empresas externas para paliar los daños más urgentes», apunta el concejal de Urbanismo y Costas, Tarsis Morales (PSOE).

Esta primera sesión entre Ayuntamiento y vecinos de El Pris también sirvió para establecer la hoja de ruta y garantizar el seguimiento de todas las tareas en materia de seguridad y recuperación de las zonas dañadas. A la población le preocupa especialmente si la corporación municipal trabaja ya en las actuaciones necesarias para evitar estas situaciones en el futuro. "Tanto el Ayuntamiento como los vecinos estuvimos de acuerdo en que hay varias canalizaciones a corregir, porque generan cauces alternativos", explica Morales. El siguiente paso será un encuentro del grupo de gobierno con el Cabildo. "Solicitamos los estudios necesarios para estar coordinados. Tras esto, convocaremos a los vecinos de nuevo para darles la información obtenida, fruto de las gestiones", concluye.