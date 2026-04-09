Patricia León Pérez: “La igualdad no es una cuestión femenina; no habrá avance si los hombres no caminan con nosotras”

Patricia León Pérez, directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito jurídico y social vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres y la atención a víctimas de violencia de género. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y especializada en violencia de género, ejerció durante más de una década como abogada y formó parte de la red insular de atención a mujeres víctimas de violencia de género antes de asumir la responsabilidad de dirigir esta área del Cabildo. Desde este puesto impulsa estrategias de trabajo colaborativo como la Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta y proyectos orientados a la prevención de las violencias machistas.

Para ella, el principal reto que se enfrenta en la actualidad tiene que ver con la población más joven y analiza los avances y retos de las políticas de igualdad en la isla, el papel de la colaboración institucional y la importancia de la corresponsabilidad social para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Durante todos sus años de trabajo en este área, ¿cuáles han sido los cambios en las políticas de igualdad en la isla de Tenerife?

Uno de los cambios más importantes que ha habido es que se trabaja en red, con el compromiso de todas las entidades que forman parte de la red insular de igualdad de género Tenerife Violeta. Eso es algo que nos ha diferenciado siempre y que no sólo ha cambiado las políticas en Tenerife, sino que está modificando el trabajo en otras islas e incluso en otras comunidades autónomas, porque quiero resaltar que la manera de hacer política de igualdad del Cabildo es un referente nacional. Es mirada por otras entidades y otras administraciones, por las buenas prácticas y los buenos resultados que tiene trabajar de manera horizontal y colaborativa, porque esta es la única manera de establecer políticas de fondo que lleguen a la mayor cantidad de personas posibles y que sean acciones a largo plazo, y no medidas sueltas y esporádicas que se pierdan con el tiempo.

¿Qué retos actualmente son más urgentes de abordar?

Los retos más urgentes actualmente tienen que ver con la población más joven de la isla, con este retroceso en cuanto a conceptos e ideas que estamos viendo en ellos. Nosotras aprobamos en 2024 el Plan de Prevención de Violencia en Adolescentes, Preadolescentes y Jóvenes que nació de un estudio diagnóstico que nos dejó preocupadas y que nos indica que hay un problema que atajar en la población más joven. Desde mi punto viene de un feminismo mal entendido por parte de algunos grupos políticos, que lo han enfocado a un enfrentamiento entre hombres y mujeres y nos toca hacer comprender que igualdad no es una cuestión femenina, sino que también atañe a los hombres. Que es una cuestión social, una cuestión de todos y de todas. Obviamente, no va a haber avance si no vamos de la mano y caminamos en esta dirección juntos y juntas. Eso es lo más importante.

La Red Insular para la Igualdad de Género reúne ya a más de cien entidades públicas y privadas comprometidas con la igualdad. ¿Qué fortalezas tiene este modelo conjunto de trabajo?

Pues precisamente eso: el método de trabajo. Las entidades que forman parte de la red adquieren un compromiso de trabajo. Nos reunimos dos veces al año, una de manera online y otra presencial, para presentar nuestros proyectos, comunicar a qué retos nos hemos enfrentado, qué hemos podido mejorar o qué queda por mejorar. Tener ese espacio de reflexión y de compartir entre todas las entidades es lo que nos hace avanzar. Entonces esa es justamente nuestra fortaleza, el compromiso de todas las entidades que lo firman, porque además, no es un compromiso verbal, se firma y se cumple. Y nosotras vigilamos que se cumpla.

¿Por qué es clave incorporar una mirada interseccional en las políticas insulares de igualdad?

La respuesta es muy sencilla y muy corta: porque si no seríamos excluyentes.

Tenerife está compuesta por una población femenina muy diversa: mujeres mayores, las jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, las mujeres que llegan de otro país buscando aquí oportunidades, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans, las mujeres con responsabilidades familiares en solitario…

Si no tenemos en cuenta esas diversidades, que al final son riqueza social… si no las incorporamos a nuestras políticas de igualdad, estamos siendo excluyentes. Es tan sencillo como eso. No podemos ignorar las realidades de todas las mujeres.

Trabajan en colaboración constante con ayuntamientos, entidades del tercer sector, empresas,... ¿qué cree que es imprescindible para que pueda seguir funcionando toda esta sinergia con otras entidades?

El compromiso real.

Nosotras siempre que nos reunimos con ayuntamientos o con entidades hablamos del compromiso y de la cercanía con la ciudadanía. El Cabildo es una corporación local, pero la verdad es que quienes están más cerca de las personas son los ayuntamientos y las propias entidades del tercer sector que trabajan mano a mano con ellas.

Entonces, el compromiso firme de que lo que estamos haciendo es lo correcto, de que estamos atendiendo las realidades que nos trasladan los tinerfeños y las tinerfeñas, es lo que se debe mantener para poder llegar de manera real a las personas y establecer políticas de fondo.

Han impulsado desde el Cabildo un Plan Estratégico para la Prevención de Violencias de Género en Preadolescentes, Adolescentes y Jóvenes. Este documento es algo pionero y contempla más de doscientas medidas de prevención. Cuéntenos en qué consiste.

Este documento plasma ese trabajo colaborativo, en red, transversal e interseccional. Ya está funcionando, nosotras llevamos aplicándolo ya un tiempo, con la iniciativa Enrédate sin Machismo, que es un proyecto de intervención socioeducativa en aula muy bonito, del que nos sentimos profundamente orgullosas, que trabaja con chicos y chicas de bachillerato en dinámicas en las que ellos y ellas participan en el proceso de razonamiento, en el que son ellas y ellos quienes llegan a las conclusiones y no se hace desde una perspectiva autoritaria.

Este plan contó con el compromiso de muchísimas áreas del Cabildo, de juventud, de empleo, de educación… y también de jóvenes que participaron en ese estudio diagnóstico, porque al final, si no les escuchamos a ellos y a ellas, no vamos a hacer políticas para ellos y para ellas. Tenemos que hacer políticas para ellos pero también con ellos.

“Necesitamos a todas las personas que quieran unirse a esta lucha, porque solo así conseguiremos una sociedad más libre”

Esa es la fortaleza y la magia del plan. Este compromiso, ese acercamiento con la población más joven como hacemos con Enrédate sin machismo, que además está considerado una buena práctica a nivel nacional y que este año va a llegar a dieciséis centros y más de mil chicos y chicas implicados. Aun así, este es un plan que está todavía por desarrollar. Ahora mismo nos encontramos formando el grupo motor para poder darle el impulso que se merece y seguir trabajando en red ya con el nuevo Marco Estratégico Tenerife Violeta.

En él han participado tanto jóvenes como entidades públicas y privadas…

Sí, la comunidad educativa, varias áreas del Cabildo… es un compromiso de la sociedad nuevamente. Nosotras intentamos involucrar a toda la sociedad tinerfeña para poder establecer planes que abarquen la realidad social de la isla.

Otra de las apuestas del Cabildo es trabajar en la prevención en espacios de ocio nocturno. ¿Qué papel juegan estos protocolos dentro de la estrategia general con la juventud y cómo se implementan?

Precisamente nosotras trabajamos con una estrategia y con acciones a largo plazo, no se hace nada sin sentido. El protocolo tiene una hoja de ruta clara que en este caso está conformada por el marco y por el plan.

El Protocolo de prevención de las violencias sexuales en locales de ocio nocturno de la isla de Tenerife contó con un trabajo colaborativo entre varios ayuntamientos. Adeje, Arona, La Laguna y Puerto de la Cruz —si no recuerdo mal— fueron los primeros que lo iniciaron.

Se detectó la necesidad de poder ayudar a los trabajadores y trabajadoras de los locales de ocio, que se encontraban con situaciones de este calibre y no sabían cómo enfrentarlas. Lo que hacen es dar formación a los trabajadores y trabajadoras de estos espacios para que sepan cómo actuar o cómo identificar una situación de agresión o violencia sexual.

Se establecen también protocolos dentro del propio local, se identifican cuáles son las zonas que pueden aprovecharse para neutralizar este tipo de actuaciones delictivas… y se les enseña a cómo identificarlas, como moverse… Además, les damos unos distintivos como entidad empresarial aliada en la lucha contra las violencias sexuales que sufrimos las mujeres.

¿Y qué acogida está teniendo?

La verdad es que ha sido muy buena. Estamos en proceso de adherir a más ayuntamientos. Actualmente hay nueve locales que ya han recibido la formación y esperamos que, con la adhesión de Santa Cruz de Tenerife, los locales a los que lleguemos sean cada vez más.

Y respecto al 8M. Este año se ha preparado desde el Cabildo un programa amplio de actos. ¿Qué líneas maestras ha tenido la conmemoración del 8M? ¿Qué es lo que quieren subrayar especialmente este año?

Sí, este año hemos querido conmemorar el 8m durante todo el mes de marzo, con distintas actividades y una campaña de sensibilización centrada en la corresponsabilidad.

Con respecto a las actividades, quiero aprovechar para destacar que este mismo sábado 11 de abril celebramos el Festival Isla Violeta en el Puerto de la Cruz, en la Plaza de la Iglesia. Será una jornada con actividades para toda la familia desde las 10:00 a las 19:00: con teatro, humor, música, taller de fanzine, ruta con perspectiva de género, exposiciones. Y también habrá juegos para pensar de forma divertida en esto de cómo se reparten las tareas domésticas y de cuidado en los hogares. Consultando nuestra web tenerifevioleta.es se puede ver la programación y también la campaña que hemos desarrollado.

Cartel Festival Isla Violeta / El Día

Lo que queremos subrayar con ella es algo tan obvio pero tan olvidado a veces como el hecho de que si no compartimos responsabilidades no podremos llegar a la igualdad real.

Los cuidados siguen siendo una cuestión feminizada. El 80,52 % de las excedencias para cuidar a niños y niñas menores siguen siendo solicitadas por mujeres, y esto afianza la brecha salarial y la brecha en las pensiones.

Es una realidad muy obvia y muy cotidiana que hemos interiorizado, pero necesitamos visibilizarla para gritar y manifestar que, sin esa corresponsabilidad en los cuidados, no va a haber igualdad real porque no podremos permanecer en el mercado laboral, no podremos acceder a él, no podremos promocionar o no podremos tener la misma participación en los espacios públicos si no tenemos tiempo de ocio.

Es importante diferenciar, por un lado, lo que es la corresponsabilidad y, por otro lado, lo que es la conciliación, ¿verdad?

Sí, claro. Cuando hablamos de responsabilidades compartidas no solo hablamos del cuidado de hijos e hijas o de personas mayores, sino también del reparto de la carga mental, de las tareas domésticas…

La conciliación pasa por que las empresas reconozcan el derecho tanto de conciliación, personal, laboral y familiar, como al derecho al cuidado, tanto de mujeres como de hombres. Porque eso permitirá que las mujeres puedan acceder, permanecer y desarrollarse profesionalmente en el mercado laboral. Por ejemplo, una medida de conciliación concreta que se ha hecho desde el Cabildo es el cheque guardería.

Una cosa es que en el ámbito familiar podamos hablar de corresponsabilidad, pero la conciliación es otra cuestión que tiene directo canal con el ejercicio de la profesión de las mujeres. Creo que eso es importante repetirlo porque tampoco tendríamos derecho a esta conciliación si no hay una corresponsabilidad primero.

¿Qué busca provocar con esta campaña en la ciudadanía y en los hombres concretamente?

Me gustaría que removiera la conciencia que tienen los hombres respecto a su papel en el hogar. Me encantaría que se desterrara esa frase que a mí me molesta mucho como mujer trabajadora, que es la de: “yo te he ayudado” o “yo ayudo en casa”. No se trata de ayudar. Esto no es una cuestión mía, es una cuestión de los dos. Necesito que aportes tu parte, no que ayudes.

Me encantaría que generara una reflexión en la parte masculina de la sociedad sobre cuál es el papel que están teniendo. Que invite al hombre a reflexionar sobre cómo quiere ser recordado: como un hombre presente o ausente; un hombre que comparte o que sobrecarga; un hombre que colabora y aporta o un hombre que “ayuda”.

Me encantaría que por lo menos generar esa reflexión: “¿qué estoy haciendo?, ¿qué estoy aportando para que mi mujer o mi pareja se sientan respaldadas y tengan las mismas oportunidades que yo?”.

¿Cómo evalúan el impacto de todos los proyectos que llevan a cabo desde el Cabildo?

Nosotras estamos muy contentas con el trabajo que hacemos. Hace poco rescatamos la evaluación del marco estratégico Tenerife Violeta del año 2024 y sabemos que hemos llegado de manera directa o indirecta a 453.451 personas.

Sabemos que estamos haciendo un trabajo que llega a la gente, pero quizá deberíamos profundizar en por qué es un trabajo que a veces se complica. Nos estamos encontrando con problemas tan burdos como el hecho de no poder promocionar en redes sociales contenidos con palabras como “igualdad”.

Es un trabajo que llega, pero no sé si lo estamos comunicando de la manera adecuada.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a todas y a todos sobre el papel que cada uno puede desempeñar en la construcción de una isla más justa y libre de violencias machistas?

El primer mensaje que quiero trasladar —y me encantaría que se instalara en la conciencia de todos y de todas— es que la igualdad es una cuestión de la sociedad. No es una cuestión que solo nos ataña a nosotras. Cuando se intentan imponer masculinidades hegemónicas también afectan a los hombres y necesitamos a todas y cada una de las personas que quieran unirse a esta lucha, porque solo así conseguiremos una sociedad más libre, más justa y más equitativa.

¿Qué papel puede desempeñar cada persona en la construcción de una isla libre de estas violencias machistas y más justa con el papel de la mujer?

Yo creo que la primera idea es hacer entender a la población que nos necesitamos unos a otros y unas a otras.

Y también me gustaría trasladar a la población —y a quienes leen nuestro boletín— que para nosotras las políticas de igualdad no son accesorias. Nosotras queremos sacar esto a la calle y lo estamos haciendo a través del Marco de la Red. Son políticas en las que creemos profundamente como profesionales, como tinerfeñas y como mujeres. Creemos en lo que hacemos y creemos que es la manera de conseguir esa sociedad que todos y todas queremos.

Y a nivel individual, hay que ir sumando en la cotidianidad esa perspectiva de género, esas “gafas violetas” de las que se hablaba mucho hace unos años. Ponerte esas gafas violetas y tener esa perspectiva de género ante cualquier cosa que hagas es algo que nosotras también exigimos dentro de la Corporación Insular al resto de áreas: que tengan esa perspectiva y que trabajemos de manera transversal, y que cada uno, dentro de su círculo, vaya aunando fuerzas para esta lucha.