La Línea 1 del tranvía operará el domingo entre La Trinidad y Cruz del Señor por labores de mantenimiento

Metrotenerife continúa con los trabajos de mantenimiento de carril en la plataforma tranviaria, labores que el domingo 19 alterarán la operativa habitual de la red. Durante esa jornada, los tranvías circularán exclusivamente entre las paradas de La Trinidad y Cruz del Señor, habilitándose como alternativa un servicio gratuito de guaguas para conectar las estaciones desde Cruz del Señor a Intercambiador de Santa Cruz.

Con el fin de asistir a los pasajeros en sus desplazamientos, Metrotenerife reforzará la comunicación en todas las paradas afectadas mediante la instalación de carteles informativos. Asimismo, se contará con personal de apoyo el mismo día de los trabajos, domingo 19, para orientar a los usuarios, resolver dudas y facilitar el transbordo hacia el servicio alternativo de guaguas. La información estará disponible también en la web www.metrotenerife.com, a través del teléfono de atención al cliente 922 099 119 o en sus perfiles oficiales de redes sociales: Facebook, Instagram y X (@tranviatenerife).

Programación y ejecución de las labores

La intervención se ha programado en domingo (día 19), de 07:00 a 24:00 horas, con la finalidad de minimizar las molestias a los usuarios. Las tareas consistirán en la adecuación de diversos puntos de la plataforma para la posterior sustitución y reposición de los carriles, todo ello integrado en el plan de mantenimiento preventivo que desde diciembre de 2025 viene ejecutando la compañía operadora del tranvía.

Metrotenerife, en coordinación con TITSA (Transportes Interurbanos de Tenerife), establecerá un servicio gratuito de guaguas que cubrirá el recorrido de la Línea 1 desde Cruz del Señor hasta el Intercambiador de Santa Cruz, realizando paradas en las proximidades de cada una de las estaciones afectadas por estos trabajos en la vía.

La finalización de las tareas está prevista para la noche del mismo domingo 19, lo que permitirá que el lunes 20 de abril el servicio de tranvía se restablezca con plena normalidad y con sus horarios habituales en toda la Línea 1.