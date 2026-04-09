La justicia ordena la paralización inmediata de parte de las obras de la urbanización de lujo Cuna del Alma en Tenerife

La justicia acaba de ordenar la paralización inmediata de una parte importante de las obras de construcción de la urbanización de lujo Cuna del Alma en el sur de Tenerife. La magistrada del Juzgado de Instancia Número 1 de Arona acepta la petición de la Fiscalía de detener los trabajos en la zona de servidumbre de paso, los 100 metros del litoral del Puertito de Adeje que quedan inmediatamente después de la orilla.

En un auto firmado este miércoles 8 de abril al que ha tenido acceso EL DÍA, la jueza Sandra Peraza estima la solicitud de medidas cautelares formulada por el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, ordena la "paralización inmediata y precinto de las obras que se vienen realizando en la zona de servidumbre de protección" para la construcción de Cuna del Alma, que habían sido autorizadas por la Consejería de Obras Públicas y la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias.

La superficie afectada por la orden judicial es de 2.394 metros cuadrados, según aclara el auto de la magistrada, que ha pedido asimismo a la Guardia Civil que acuda a la zona afectada por la paralización de obras y precinto, "debiendo realizar reportaje fotográfico del estado de dicha área al momento del mismo precinto".

La Fiscalía Provincial había solicitado el pasado 25 de marzo, a través de un escrito, la adopción como medida cautelar de la suspensión y paralización de las obras que se vienen realizando en la zona de servidumbre de protección autorizadas por el Ejecutivo regional.

Para la Fiscalía, en estas obras de la urbanización de lujo no concurrían las razones extraordinarias para que se permitiera que se hicieran obras muy cerca de la orilla del Puertito de Adeje. Por ello pidió en concreto la paralización de sólo de una parte de la obra que está siendo ejecutada por la sociedad mercantil querellada, Segunda Casa Adeje SL.

Se trata de la parcela T2 del Plan Parcial y se encuentra afectada parcialmente por la servidumbre de protección. Según detalla el ministerio público en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la zona de servidumbre de protección es una franja de terreno de 100 metros tierra adentro desde el límite interior de la línea del mar. Este área está sometida a un régimen especial de protección por la Ley 22/1988 de Costas y su reglamento, con el objetivo de preservar el litoral español.

Obras de la urbanización de lujo de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. / María Pisaca

El Ministerio Público entiende que estas obras son ilegales y que no debían haber recibido la autorización por parte del Gobierno de Canarias, por lo que hasta que se resuelva definitivamente el caso pidió su suspensión, a lo que acaba de acceder el Juzgado de Instancia Número 1 de Arona.

La magistrada Sandra Peraza ha reabierto la causa penal de Cuna del Alma, a petición de la propia Fiscalía, después de que la archivara. En el procedimiento se investigan presuntos delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, falsificación de documentos públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y corrupción en el sector privado por la construcción de Cuna del Alma en la misma costa del Puertito de Adeje.

Cuna del Alma es una urbanización de villas de lujo y plazas hoteleras en plena costa de Adeje de una extensión de más de 430.000 metros cuadrados. Las obras paralizadas consistían, entre otras cosas, en la construcción de jardines, un bar, piscinas, terrazas, solarium y vestuarios, todas dependencias de uso privado pertenecientes a Cuna del Alma.

A principios de este año, la magistrada titular del juzgado de instancia número 1 de Arona aceptó los recursos contra el archivo de la causa sobre las obras del complejo turístico Cuna del Alma, en el sur de Tenerife, si bien rechazó en ese momento su paralización cautelar.

La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, habían recurrido el sobreseimiento provisional de la causa dictado el 4 de diciembre de 2025 por la magistrada, a lo cual ha accedido esta, a la vez que ha ordenado dos nuevas diligencias.

Sin embargo, la magistrada, en este caso con el acuerdo de la Fiscalía, desestimó en ese momento el recurso de la acusación popular para que se paralicen cautelarmente las obras, aunque dejó abierta esa posibilidad en función del resultado de las nuevas diligencias de instrucción acordadas al reactivar el procedimiento. En el auto de reactivación de la causa, la magistrada Sandra Peraza acordó nuevas diligencias.

Transcurrido este tiempo y ante el nuevo escrito elevado por la Fiscalía, la jueza ha decidido ordenador la paralización cautelar de los trabajos de una urbanización que ha generado una gran contestación social, especialmente de colectivos medioambientales que la ven como un atentado contra el medio ambiente.

Hay que recordar que estas obras cuentan con todos los permisos de las administraciones canarias, incluyendo las licencias del Ayuntamiento de Adeje, y que se desarrollan justo al lado del espacio protegido de la Caleta de Adeje, de gran valor natural y arqueológico.