La Guardia Civil lo hace oficial: multa de 500 euros para los tinerfeños que utilicen este dispositivo en el examen teórico del coche

El examen teórico del carné de conducir es un trámite que deben pasar todos los ciudadanos que desean obtener la licencia y poder circular con un vehículo por las carreteras. Esa prueba debe ser superado con un máximo de tres fallos, por el contrario, el alumno deberá presentarse de nuevo en la siguiente convocatoria. Algunos candidatos a conductores intentan copiar en los exámenes, algo que los agentes vigilan con atención.

La Guardia Civil ha advertido a través de sus redes sociales oficiales sobre el uso de gafas inteligentes en los exámenes. "Detectamos por primera vez el uso de gafas inteligentes para copiar en el examen de conducir", comentan.

Uso de gafas inteligentes para copiar

La Guardia Civil ha detectado por primera vez el uso de gafas inteligentes para copiar durante la prueba teórica del carné, un método para intentar superar el examen dejando atrás el tradicional uso de pinganillos o teléfono móviles.

El sistema permite al alumno captar imágenes del examen en tiempo real y reenviarlas a una persona que se encuentre en el exterior. Dicha persona, puede dictarle las respuestas correctas mediante un pinganillo discreto. De eta manera, el alumno puede superar la prueba sin necesidad de levantar sospecha.

Los examinadores intensifican los controles para detectar este tipo de prácticas y garantizar que los conductores obtengan el permiso de manera correcta y legal.

Sanciones

El uso de estas gafas en los exámenes se considera una infracción grave y según la normativa de tráfico está sancionado con 500 euros, la prohibición de presentarse a la prueba hasta haber pasado seis meses y el suspenso inmediato.

Las autoridades insisten en que estos métodos no solo son un engaño, sino que también supone un peligro para la seguridad vial al permitir a personas sin la formación necesaria consigan obtener el permiso de conducir.