El guachinche moderno de Tenerife con vistas al Teide que triunfa con su parrillada mar y tierra
Ofrecen desde cocina canaria tradicional hasta platos más innovadores
En el norte de Tenerife hay guachinches que siguen manteniendo su esencia y otros que apuestan por un equilibro entre la tradición y la innovación. Esto es lo que le ocurre a Guachinche Octava Isla, un establecimiento situado en La Matanza de Acentejo que se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para quien buscan cocina tradicional con toques diferentes.
El local no solo destaca por su comida, ya que gracias a sus grandes ventanales los comensales pueden disfrutar del paisaje del norte de la isla e incluso vistas al Teide en los días despejados.
Cocina canaria con toques originales
La carta de la Octava Isla mantiene las bases de la gastronomía canaria, pero con toques innovadores y creativos. La propuesta gastronómica vas desde el clásico escaldón o la carne de fiestas hasta productos más creativos somos las croquetas de plátano y queso o roquefort y guayaba, manteniendo la esencia canaria en sus elaboraciones.
Entre sus opciones también destaca la garbanzada, los huevos de la casa, el timbal de berenjena, los montaditos de batata o pulpo a la brasa acompañado de mojo verde, papas arrugadas y ensalada de col, diferentes opciones para satisfacer en paladar de los comensales.
Una parrillada para quienes no saben qué elegir
Uno de los platos que más llama la atención es su parrillada mar y tierra, una propuesta que combina carne y pescado y se presenta como una opción para compartir entre dos o incluso tres personas. Esta contundente elaboración incluye calamares, pulpo frito, mejillones, gambas, entrecot y pechuga de pollo.
Además, la parrillada viene acompañada de papas fritas y arrugadas y una ensalada de col que se incluye en la misma bandeja.
Para los amantes del dulce, el establecimiento cuenta con diferentes opciones como la tarta de tres chocolates, el polvito uruguayo o el quesillo, diferentes opciones para poner el broche final a una comida o cena en el establecimiento.
Horario y ubicación
Guachinche Octava Isla se encuentra en la Carretera General, 184, en La Matanza de Acentejo. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que demuestra a satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones.
Abre los lunes de 13:00 a 17:00 horas y de jueves a sábado en horario de 13:00 a 17:00 horas y para cenas de 20:00 a 23:00 horas. Los domingos ofrece servicio de comidas de 13:00 a 17:00 horas, mientras que martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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