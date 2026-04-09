La falta de respaldo a los profesores dificulta la convivencia en las aulas de Canarias

La falta de respaldo a los docentes dificulta la convivencia en las aulas de Canarias. Esta carencia se presenta como uno de los responsables del aumento de la conflictividad en los últimos años en los centros educativos. Al menos así lo dio a entender esta mañana la psiquiatra infantojuvenil, María Velasco, durante el II Encuentro entre Directores y Directoras de los centros públicos de Canarias – que tuvo lugar en el IES El Chapatal y que sitúa la salud mental como eje fundamental–. El evento, organizado por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado que coordina Mónica Ramírez, de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de Canarias, dio continuidad a la jornada celebrada el miércoles en Gran Canaria.

La experta explicó que las dinámicas en los centros educativos son cada vez más complejas. Y, en parte, esa conflictividad se ve condicionada por la falta de respeto hacia la figura docente. «La jerarquía y la manera de establecer límites de antes han desaparecido, entre otras cosas porque tal y como se ejercía la autoridad era ilegal, pero tampoco se ha creado un nuevo marco que autorice al profesor», agregó.

Ley en tramitación

No obstante, la Consejería de Educación es consciente de la necesidad de una norma que respalde la figura del profesor. De hecho, la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, una norma impulsada por el departamento regional que tiene por objetivo proteger y reconocer la labor de los docentes, responde a esta demanda. Aunque aún se encuentra en fase de tramitación.

Esta ausencia, según cuenta Velasco, provoca graves problemas de violencia, tanto entre alumnos como hacia profesores. «En muchos casos, se trabaja con niños y adolescentes que no tienen interiorizado la jerarquía, unos valores y que presentan una impulsividad y una serie de conflictos interpersonales que generan situaciones muy difíciles», indicó. Entre ellas, se encuentran casos de acoso escolar o incluso intentos de suicidios. No obstante, otros factores como la falta de límites o las nuevas tecnologías también contribuyen a ese aumento de la agresividad. «Estamos ante un cambio de era y necesitamos nuevos valores que nos ayuden a transitar este periodo de la mejor manera», destacó.

Más formación en bienestar

Por este motivo, el profesorado canario demanda cada vez más formación sobre bienestar emocional y salud mental, la lucha contra el acoso escolar o el riesgo de suicidio. De ahí la importancia de poner en marcha encuentros como el que se celebró hoy en Santa Cruz y ayer en Las Palmas de Gran Canaria. «Es un evento que sirve para darse cuenta de que el bienestar emocional y la salud mental en las aulas es importante, pero también hacen falta formaciones estructuradas que permitan un trabajo a diario», detalló.

Durante el evento, la psiquiatra también abordó temas como la necesidad de crear entornos educativos que cuiden la salud mental del profesorado y los alumnos. Y la prevención desde el punto de vista de la neurociencia para evitar las «terribles» cifras de ingresos psiquiátricos, suicidios, depresión y ansiedad. El programa también incluyó una mesa redonda centrada en el bienestar del profesorado, en la que los equipos directivos compartieron experiencias y reflexiones sobre la salud mental en el entorno educativo.

Inciativas para mejorar la convivencia

Por su parte, el consejero de Educación, Poli Suárez, recalcó que «este encuentro responde a una necesidad real de los equipos directivos, que son quienes gestionan el día a día de nuestros centros y quienes mejor conocen los retos que afronta el sistema educativo». Y agregó que escucharles, compartir diagnósticos y construir soluciones de forma conjunta es clave para seguir avanzando.

Suárez también anunció que la plataforma Doramas, un sistema de simplificación burocrática, administrativa y económica y que quiere dar respuesta a otro de los factores que provocan malestar entre los docentes, comenzará a funcionar en 30 centros pilotos de Canarias el próximo curso académico. «Ya empezamos en abril con las formaciones y se trata de un aplicativo que va a reducir esa carga en más de un 50%», subrayó. E insistió que esta iniciativa, junto a la Unidad de Bienestar Docente que anunció en la primera jornada del encuentro ―y que pretende reforzar el apoyo al profesorado―, surge con el objetivo de mejorar y crear una convivencia sana en toda la comunidad educativa.