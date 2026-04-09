Endesa invierte 385.000 euros para reforzar la red eléctrica entre La Laguna y Tacoronte

La compañía Endesa ha iniciado nuevas actuaciones para mejorar la red de distribución eléctrica en Tenerife, concretamente en los municipios de San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte. Estas obras forman parte del plan de modernización de infraestructuras energéticas que la empresa desarrolla en Canarias.

La inversión prevista asciende a 385.000 euros y tiene como objetivo aumentar la fiabilidad del suministro en una zona especialmente expuesta a condiciones meteorológicas adversas.

Cierre del anillo eléctrico y nuevas infraestructuras

El proyecto incluye el cierre del anillo eléctrico entre los centros de transformación de La Atalaya y el Centro Residencial Los Sauces. Esta actuación permitirá disponer de una red más robusta, con mayor capacidad de respuesta ante incidencias.

Además, se contempla el soterramiento de más de dos kilómetros de líneas de media tensión, junto con la creación de aproximadamente 950 metros de nueva canalización en zonas como El Socorro, Cruz Chica y Valle Guerra.

Canalización de líneas soterradas entre La Laguna y Tacoronte / Endesa

Las obras también incluyen la modernización del centro de transformación Las Garimbas, lo que contribuirá a mejorar el funcionamiento global de la red en este ámbito.

Mejor respuesta ante averías y condiciones meteorológicas

Uno de los principales beneficios de estas actuaciones es la posibilidad de contar con una doble línea de media tensión, lo que permitirá restablecer el suministro con mayor rapidez en caso de averías.

Este aspecto resulta especialmente relevante en áreas donde son frecuentes los episodios de viento y lluvias intensas, factores que pueden afectar a la red eléctrica. Con estas mejoras, se busca minimizar cortes de luz y aumentar la estabilidad del servicio.

Soterramiento de líneas entre La Laguna y Tacoronte / Endesa

Más de 160.000 clientes beneficiados

Según las previsiones, estas actuaciones tendrán un impacto directo en la calidad del suministro para más de 160.000 clientes en el norte de Tenerife. La mejora de las infraestructuras permitirá ofrecer un servicio más seguro, eficiente y adaptado a las necesidades actuales.

Las obras ya han comenzado y se espera que las nuevas líneas entren en funcionamiento durante el verano. La previsión es que estén plenamente operativas antes de finalizar la estación estival.