El chef de Kensei en Bahía del Duque, Víctor Planas, elegido Mejor Chef de Canarias 2026

El chef de Kensei en el hotel Bahía del Duque, Víctor Planas, elegido Mejor Chef de Canarias 2026. El reconocimiento, concedido en los Premios Qué Bueno, vuelve a situar en primer plano la propuesta gastronómica del hotel Bahía del Duque, en Costa Adeje, que también ha sido distinguido por su aportación a la excelencia culinaria de las Islas. La noticia llega, además, en un año simbólico para el establecimiento, ya que Nub cumple diez años en 2026, reforzando la imagen del complejo como uno de los espacios hoteleros con mayor peso en la alta cocina de Tenerife.

La distinción a Planas pone el foco en Kensei, el restaurante de inspiración japonesa del hotel, cuya cocina combina la tradición nipona con influencias de otras culturas. La propuesta se ha hecho un hueco en el panorama gastronómico canario y aparece también reconocida por la Guía Repsol, que le concede un Sol.

Apuesta por la excelencia gastronómica

Desde su apertura, el hotel de The Tais Hotels & Villas ha apostado por la excelencia gastronómica como uno de sus pilares, que incluye diez restaurantes de alta cocina que invitan a descubrir un viaje sensorial único a través de culturas, técnicas y una materia prima excepcional. La calidad de su oferta culinaria ha sido galardonada por dos años consecutivos, con la Llave Michelin, que reconoce los alojamientos más distinguidos del mundo.

Este año el hotel Bahía del Duque celebra el décimo aniversario de Nub. El restaurante, que se ha consolidado como una de las propuestas gastronómicas más relevantes en la isla, combina la visión de los chefs Andrea Bernardi y Fernanda Fuentes‑Cárdenas, fusionando tradiciones europeas y latinoamericanas con producto local en un menú degustación que ha sido reconocido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Bahía del Duque ofrece una variada selección gastronómica que incluye La Brasserie by Pierre Résimont bajo la maestría del prestigioso chef belga, avalado con dos estrellas Michelin en su restaurante L’Eau-Vive. La Brasserie ofrece un recorrido por la sofisticación de las cocinas francesa y belga, acompañado de una selecta carta de vinos.

La cocina japonesa contemporánea encuentra su lugar en este hotel de Costa Adeje de la mano de Kensei. Este proyecto del chef Víctor Planas, galardonado con un Sol Repsol, es un auténtico despliegue de técnica y sabor.

En su apuesta por sorprender a huéspedes y visitantes, su incorporación más reciente, Upalupa Moments & Tastes, junto a la Playa del Duque, combina la cocina mediterránea con cócteles de autor y una selecta bodega que recorre viñedos con personalidad a través de diferentes hábitats vitivinícolas. Mientras que en Alisios Market Food, el chef Lucas Ordóñez, defiende un concepto moderno y vanguardista que fusiona ingredientes frescos y de temporada con creatividad.

El viaje gastronómico de Bahía del Duque se completa con la autenticidad de la tradición italiana en La Trattoria, los pescados frescos y arroces del Beach Club y la intensidad de la cocina vasca en Sua, cuyo nombre significa “fuego” en euskera, un espacio donde el producto de máxima calidad cobra protagonismo a través de brasas y aromas ahumados.

En palabras de la directora general del hotel, Cristina de Juan, “Bahía del Duque continúa consolidando su propuesta global como referencia dentro de la alta hospitalidad y la gastronomía de autor, invitando a residentes y viajeros a descubrir -o redescubrir- una propuesta gastronómica de carácter internacional, con identidad propia y en constante evolución”.

Sobre The Tais Hotels & Villas

Bahía del Duque, con una trayectoria de más de 30 años y elegido por muchos expertos como uno de los mejores hoteles que existen en Europa, ha sabido mantenerse fiel a sus valores iniciales de excelencia en el servicio, atención al cliente y cuidado por los detalles.

Las Villas y, posteriormente, su spa Bahía Wellness Retreat, marcaron de nuevo una apuesta hacia el lujo más personalizado y un nuevo enfoque de los servicios relacionados con el bienestar. Ambos establecimientos operan bajo la marca The Tais Hotels & Villas, exclusiva colección de hoteles extraordinarios con personalidad propia y compromiso con la excelencia.

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Su ubicación, en una extensa finca de 100.000 m2 de superficie y su singularidad arquitectónica, los convierten en un icono internacional en el mundo de la hostelería de lujo. Asimismo, es un referente de sostenibilidad por sus 63.000 metros cuadrados de vegetación tropical y subtropical que ha propiciado el desarrollo de un bioclima propio, con todo tipo de palmeras, dragos, laureles de Indias, Ficus Canariensis, flamboyanes, jacarandas, frutales, cactus y diversas plantas europeas.