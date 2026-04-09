La Aemet avisa: lluvias moderadas, vientos muy fuertes y olas de hasta 5 metros este jueves en Tenerife

Como estaba previsto, la situación meteorológica en las islas comenzará a cambiar en la segunda mitad de la semana. De hecho, ya se esperan lluvias más copiosas, fuerte oleaje y vientos intensos. Al respecto, el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por vientos a partir de estos jueves, día en el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también tendrá en aviso amarillo a todo el archipiélago tanto por las fuertes rachas como por fenómenos costeros adversos.

En este sentido, la jornada se espera especialmente compleja en el mar y con el viento. En concreto, en Tenerife se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora, afectando, principalmente, a zonas altas y de cumbre, zona de la dorsal, extremo noreste, vertiente sur del área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste.

En cuanto a los fenómenos costeros, la previsión indica que habrá mar combinado del norte o noroeste de 4 a 5 metros. Además, en el canal entre Tenerife y La Gomera y principalmente al sur del canal, habrá viento del norte de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8). También habrá lluvias que podrán ser moderadas y persistentes en algunos puntos de la isla.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, nuboso con probables lluvias débiles o localmente moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de vertientes, intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso en medianías y cumbres. Heladas débiles en el Teide. Viento de moderado a fuerte del noroeste que arreciará a partir del mediodía. Rachas muy fuertes en zonas altas y de cumbres, la Dorsal, extremo noreste, vertiente sur del área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Intervalos nubosos con probable lluvia en general débil o localmente moderada, más probable en la vertiente norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento de moderado a fuerte del norte que arreciará por la tarde. Rachas muy fuertes en zonas altas, en medianías orientadas al sur y vertientes este y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

En el norte, nuboso con probables lluvias débiles o localmente moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de vertientes, intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento de moderado a fuerte del norte. Rachas muy fuertes en zonas altas y de cumbres, y en costas del este y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 19

EL HIERRO

Intervalos nubosos sin descartar lluvia en general débil, más probable en la vertiente norte. Temperaturas con pocos cambios, con algún ligero ascenso de las máximas en costas. Viento de moderado a fuerte del norte que arreciará por la tarde. Rachas muy fuertes en zonas altas, en medianías orientadas al sur, El Pinar y vertiente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15