7 de cada 10 tinerfeños practica algún deporte, pero solo la mitad cumple con el tiempo recomendado

7 de cada 10 tinerfeños practica algún deporte, pero solo la mitad cumple con los 150 minutos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo refleja el estudio de Hábitos de la Práctica Deportiva en Tenerife 2025-2026, presentado este jueves por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife. Se trata de la primera actualización desde 2019, y los datos muestran un incremento de la actividad física en la Isla, con un 71,6% de población activa, lo que supone un 4,4% más que hace siete años y casi un 9% por encima de la media nacional.

El informe muestra que la práctica deportiva disminuye con la edad, alcanzando apenas el 20% en los grupos más mayores. La frecuencia más habitual es de 2 a 3 días por semana, con un 35,3% de los tinerfeños siguiendo esta rutina. Las frecuencias inferiores a dos días han disminuido en los últimos seis años.

En cuanto a los horarios, la actividad se concentra por la tarde durante la semana (con pico a las 19:00 horas) y por la mañana los fines de semana (entre 8:00 y 12:00 horas). Por tipo de espacio, el uso de instalaciones privadas crece un 26%, mientras que los entornos urbanos y naturales pierden popularidad respecto a 2019.

Las actividades más practicadas son: entrenamiento de gimnasio (26,1%), caminar (12,1%), running (7,5%) y entrenamiento funcional.

Motivaciones

La salud es el principal motivo para hacer deporte (31%), duplicando la media nacional, seguido de la diversión (19,5%). Las principales barreras para la inactividad siguen siendo la falta de tiempo y de voluntad, mientras que el desinterés se ha reducido a la mitad desde 2019. La carga familiar también influye: solo el 59,2% de las familias fomenta la práctica deportiva de forma intensa y solo 4 de cada 10 realizan deporte en familia, aumentando la exposición a pantallas entre los menores.

Presentación del estudio de Hábitos de la Práctica Deportiva en Tenerife en el Cabildo. / ED

Deporte federado, gasto y tecnología

El 14,3% de los deportistas tiene ficha federativa, con un sesgo de género notable: 22% hombres y 6,2% mujeres. El 10,16% de la población total dispone de licencia federativa, alineándose con la media nacional.

El gasto medio anual en deporte es de 754,97 euros, con 353,89 euros destinados a instalaciones. Las mujeres invierten 76,06 euros más que los hombres de media. Además, un 58,5% de los ciudadanos deportistas utiliza TIC, incluyendo móviles y relojes deportivos, un incremento del 31,9% respecto a 2019.

Estado de salud y percepción de los tinerfeños

El 59% de la población califica su salud como buena, un 17,2% como muy buena y un 20,4% como regular. Estas cifras reflejan una relación positiva entre actividad física y percepción de bienestar, reforzando la importancia de promover el deporte en todos los segmentos de la población.