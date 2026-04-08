El tren del sur de Tenerife, un proyecto de 2.500 millones, está más cerca tras un paso decisivo

El Cabildo de Tenerife allana el camino para acelerar el proyecto del tren del sur, el más costoso y crucial que contempla la Isla para mejorar la movilidad a medio y largo plazo. Un acuerdo del equipo de gobierno insular con Aena elimina uno de los principales obstáculos burocráticos que le quedaba a la línea ferroviaria sureña.

El gestor de los aeropuertos españoles se ha comprometido a modificar el plan para la reforma completa de Tenerife Sur, tanto de la terminal como de las zonas exteriores, con el fin de incorporar una estación del tren.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, explicó este miércoles 8 de abril que el pacto alcanzado con Aena no solo permite encajar la parada del tren en el nuevo aeropuerto Tenerife Sur, sino que además agiliza los trámites para la aprobación definitiva del informe de impacto ambiental, otro de los trámites que restan para lograr la financiación y empezar a desplegar la nueva línea de transporte público. Es una de las infraestructuras claves para acabar con los atascos en la autopista del Sur (TF-1).

Dávila detalló, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que el Cabildo firmará «en breve» el convenio con Aena, ya con el proyecto de rehabilitación del aeropuerto modificado, para llevar a su vez este cambio al informe de impacto ambiental y obtener una declaración definitiva que allane el inicio de las obras. El gobierno insular cuenta con una gran ventaja: la mayor parte de los proyectos de edificación de la primera fase del tren ya están realizados.

La primera línea ferroviaria que tendrá Tenerife comenzará a construirse por el tramo de Adeje a San Isidro (municipio de Granadilla de Abona). Eulalia García, consejera de Movilidad, precisa que hasta que no se termine esta fase, la línea sur no se ampliará hasta Santa Cruz. El coste total es de 2.500 millones de euros, un trazado que permitirá una vez concluyan todas las fases viajar de la capital al municipio adejero en tan solo 39 minutos.

La presidenta tinerfeña anunció otro avance en el complejo proceso burocrático para desplegar la línea ferroviaria Adeje-Santa Cruz. La corporación insular, al igual que han hecho tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria para su proyecto de tren, ha entrado en el paquete accionarial de Ineco, empresa pública del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para impulsar el ferrocarril del sur.

El objetivo de esta operación financiera es que el Cabildo de Tenerife reciba "asistencia técnica" de Ineco. La entrada en esta compañía, el mencionado acuerdo alcanzado con Aena -que está solo a falta de la rúbrica- y la aprobación definitiva del informe de impacto ambiental -que Dávila aclaró este miércoles que "ya está actualizado"- suponen un avance fundamental en la que aspira a convertirse en la tercera red de cercanías más utilizada de España.

El septiembre de 2024, el Consejo de Gobierno insular adjudica la actualización del estudio de impacto ambiental del proyecto del Tren del Sur, que había caducado. Su redacción ha costado 89.500 euros.

Han pasado siete meses desde el anterior paso dado por las administraciones para hacer realidad el primer ferrocarril de la Isla. El 4 de septiembre de 2025, el Gobierno de España firmaba el primer protocolo que garantiza la cofinanciación del tren del Sur a través de los Presupuestos Generales del Estado.

A la inversión estatal se sumará la que aporten el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, aunque también se buscarán fondos europeos ante el elevado coste del proyecto. Este acuerdo alcanzado por el Estado con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife fijaba la primera hoja de ruta para la construcción de la línea ferroviaria Adeje-Santa Cruz.

Este protocolo establece que la construcción de la línea sureña comenzará con la primera fase entre San Isidro y Costa Adeje. La idea es que las obras salgan a licitación entre finales de 2027 e inicios de 2028.

Más de 28 años después de la puesta en marcha de esta alternativa al transporte insular y tras los nuevos pasos dados por el Cabildo, el cronograma queda de la siguiente manera: una vez se firme el acuerdo con Aena y se apruebe el informe de impacto ambiental a finales de este año o principios de 2027, la corporación insular calcula que las obras salgan a licitación entre finales de 2027 e inicios de 2028.

El gobierno insular ha dado prioridad al proyecto del sur, relegando el del tren del norte, teniendo en cuenta los criterios demográfico y orográfico a la hora de cuantificar el nivel de dificultad y prioridad: el Sur es la parte de la Isla donde más crece la población con diferencia y la que recibe más turistas, así como esta infraestructura tiene un trazado más simple de construir pues requerirá menos expropiaciones, el terreno es más llano y hay menos poblaciones dispersas.

En realidad, el primer documento oficial que establecía la necesidad de construir un tren en Tenerife viene de mucho más atrás. Data del 15 de septiembre de 1909 y está firmado por el gobernador civil de entonces, un cargo equivalente al delegado del Gobierno central en las Islas actual. En él, Joaquín Santos habla de la utilidad pública de un proyecto para realizar una línea ferroviaria desde Santa Cruz, la capital, a Garachico que recorra los municipios norteños.