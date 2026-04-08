Taco reduce el peligro de inundación en varias calles

Las borrascas registradas este año afloran los puntos críticos e inundables. En el caso de La Laguna, la calle San Miguel, ubicada en la localidad de Taco, se lleva a cabo una actuación destinada a corregir los problemas de evacuación de aguas pluviales que se repiten con cada episodios de lluvia intensa. El Ayuntamiento y la empresa mixta Teidagua ejecutan en la zona varias intervenciones con un presupuesto cercano a los 40.000 euros, enfocadas a reforzar la recogida del agua y ampliar la capacidad de desagüe hacia el barranco para reducir el riesgo de inundaciones.

La obra contempla dos actuaciones principales. La primera pasa por la instalación de nuevos imbornales en las calles San Luis y El Sol, además de la ampliación de los sistemas ya existentes frente al edificio de la Tenencia de Alcaldía de Taco. Con ello se persigue optimizar la recogida del agua de lluvia que baja hacia la calle San Miguel y evitar la acumulación de caudales que hasta ahora provoca anegamientos en este punto del barrio.

La segunda intervención se centra en la mejora y ampliación del colector de pluviales que desagua hacia el barranco. Esta actuación permitirá incrementar de forma significativa la capacidad de evacuación del agua y, con ello, disminuir de manera notable la probabilidad de que vuelvan a producirse inundaciones en la zona, una demanda que los vecinos plantean desde hace tiempo.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, visitó ayer la vía junto al concejal de Obras, Ángel Chinea, y al director gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, para comprobar el avance de los trabajos y conversar con residentes sobre las mejoras previstas una vez concluya la actuación.

Gutiérrez subrayó que este proyecto responde a un compromiso adquirido al inicio del mandato con la ciudadanía de la zona, que había advertido de incidencias durante las lluvias persistentes. Además, enmarcó la intervención en la necesidad de adaptar el municipio a unos fenómenos meteorológicos adversos que, según apuntó, serán cada vez más habituales.

En la misma línea, Chinea recordó que durante el mandato se están desarrollando otras obras hidráulicas similares, así como actuaciones de mayor calado. Entre ellas citó las de encauzamiento ya concluidas en la calle Santa Gemma Galgani y las nuevas infraestructuras previstas para el barranco de la Carnicería, destinadas a eliminar de forma definitiva una zona declarada inundable en el Plan de Evacuación y Gestión de Riesgos del municipio.

Por su parte, Domínguez explicó que estos trabajos forman parte del Plan de Inversiones de Teidagua, orientado a la mejora continua de las infraestructuras de pluviales en todo el municipio. Según indicó, el objetivo es minimizar los puntos sensibles de la red y garantizar un drenaje eficiente que proteja tanto el espacio público como las propiedades privadas.

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La intervención en San Miguel se suma a la estrategia municipal para reforzar la red de drenaje en los enclaves más vulnerables del término municipal y ofrecer una respuesta estructural a un problema que afecta a la vida diaria del vecindario. Con ello se busca acelerar la salida del agua en jornadas de precipitaciones intensas.