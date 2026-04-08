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El restaurante de Tenerife donde la jarea es la especialidad de la casa: sus carnes a la brasa también conquistan a los clientes

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos no han podido resistirse a probar la especialidad del establecimiento

La especialidad de la casa

La especialidad de la casa / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife hay muchos establecimientos para disfrutar de la cocina tradicional u otras opciones más innovadoras. Casa Jeremías es un local ubicado en La Laguna que se ha ganado el reconocimiento por las jareas que ofrece, uno palto que es la especialidad de la casa.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos ha visitado el establecimiento y no han dudado en compartir y recomendar la experiencia a todos sus seguidores. "Sin duda es nombrar jareas y hay dos lugares que son los más nombrados. Ya podemos decir que probamos ambos y esta vez tocó en Casa Jeremías que lo teníamos pendiente", comentan.

La jarea es el plato estrella de la casa

Una de las señas de identidad de Casa Jeremías son sus jareas, un plato que no deja indiferentes a sus clientes. Durante su visita, los creadores de contenido dejaron claro que se trata de uno de los grandes reclamos del local. "Este es uno de los sitios más famosos de Tenerife para comer jarea", aseguran.

El pato llega acompañado de papas arrugadas, batata, gofio, cebolla morada y tomate. Además, destacan un detalle que para Joana marca la diferencia. "Este sitio para mí es un plus porque trabajan con vinagre macho".

Lo que caracteriza a este plato es el sabor y la facilidad con la que se come, ya que no lleva prácticamente espinas.

Muchas más opciones

Aunque la visita estaba centrada en la jarea, también probaron la sopa de pollo y una ensalada de tomate y aguacate. Sin embargo, otro de los puntos fuertes del establecimiento son sus carnes. "Su especialidad es la jarea pero ojo con el nivel de carne que tiene porque no nos lo esperábamos", afirman.

De las carnes probaron el secreto ibérico, que lo describen como "mantequilla", destacando su textura y jugosidad. También hacen referencia al conejo asado a la brasa, que muestra el dueño del establecimiento en el vídeo.

Como broche final, probaron la tarta de la abuela porque el dueño "no quería que nos fuéramos sin probar su tartita", explican.

Horario y ubicación

Casa Jeremías se encuentra en el Camino de la Cañada, 197, en La Laguna, en la zona de El Ortigal y cerca del aeropuerto Tenerife Norte. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja

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Abre de miércoles a sábado de 13:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 18:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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