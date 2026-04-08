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Puerto de la Cruz limita a 30 años la edad de las aspirantes a reina de las fiestas de julio

Las bases del concurso establecen que los diseñadores pueden presentar candidatas que tengan cumplidos los 17 años

Adriana Martín Tejera, reina de las grandes fiestas de julio en 2025

Adriana Martín Tejera, reina de las grandes fiestas de julio en 2025 / El Día

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz limita a 30 años la edad de las aspirantes a reina y damas de honor para el certamen de las grandes fiestas de julio. El año de nacimiento de la participantes se sitúa en 1996 ó en 1995, ya que pueden tener 30 años hasta el próximo 9 de julio, día de celebración de la gala.

Las normas del concurso de belleza dictadas por el Consistorio portuense establecen que los diseñadores pueden concurrir con candidatas que "tengan cumplidos los 17 años". Es decir, que hayan nacido en 2009. Las bases se publicaron el 22 de marzo y el plazo de inscripción finaliza el próximo 22 de mayo. En el apartado que se refiere al jurado y a la puntuación, se determina que los miembros del jurado deliberarán "teniendo en cuenta la belleza, elegancia, naturalidad, simpatía e idoneidad de las candidatas".

Más requisitos

La ciudad turística del norte de Tenerife cuenta con varias convocatorias de esta índole a lo largo del año organizadas por la Administración local. Entre ellas, la de reina y rey del carnaval. En el caso de las féminas, otros de los requisitos para concursar en la elección de las fiestas de julio es que no cuenten con el título de reina con anterioridad y que no hayan sido elegidas reina ni dama de honor en el Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz. Además, otra de las condiciones para participar en el certamen de belleza del próximo mes de julio es "ser natural o residente en Puerto de la Cruz desde 1 de julio de 2024".

En cuanto a por qué se establece este máximo de edad en 30 años, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz no se pronuncia al respecto. No obstante, no es la primera vez que el Consistorio portuense limita la edad de las participantes en este certamen: en 2013, bajo el mandato del nacionalista Marcos Brito, la edad máxima para concursar se situó en 24 años.

Sin limitación

En otros municipios de la Isla, como Santa Cruz de Tenerife, no se establece un máximo de edad en el caso, por ejemplo, de las candidatas a reina adulta del Carnaval de la capital, para lo que solo se exige que las aspirantes sean mayores de edad. En la categoría infantil sí se establece la franja de cinco a 12 años para participar, mientras que la reina de los mayores de las carnestolendas santacruceras deben superar los 60 años, sin establecerse tampoco un límite.

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En otros municipios de la Isla, como Candelaria e Icod de los Vinos, eliminaron de sus programas de fiestas la celebración de certámenes de belleza "por cuestiones sexistas y por valorar simplemente su apariencia", argumentaron.

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