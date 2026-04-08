El papa se reunirá con migrantes en Arguineguín y Las Raíces y descarta El Hierro en la visita a España en junio

El papa León XIV no visitará la isla de El Hierro en el viaje que realizará a España del 6 al 12 de junio, a pesar de que precisamente el deseo de su antecesor, Francisco, era rezar ante los cayucos de La Restinga. A falta de que se haga oficial a final de este mes de abril la agenda del pontífice, el viaje a Canarias se limitará a Gran Canaria y a Tenerife.

Para mantener la razón de ser que le traerá al Archipiélago, León XIV se trasladará el jueves 11 de junio a Gran Canaria y, nada más llegar al aeropuerto, se trasladará hasta Arguineguín, en el municipio de Mogán —al sur de Gran Canaria—, donde mantendrá el primero de los dos encuentros con migrantes previstos en la visita. Desde Arguineguín se dirigirá a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, donde celebrará un encuentro con el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el prelado auxiliar, Cristóbal Suárez, entre otros responsables de la pastoral.

En el programa confeccionado a propuesta del obispo José Mazuelos, León XIV se trasladará al Palacio Episcopal, donde se desarrollará un encuentro con benefactores, agentes pastorales y diferentes realidades diocesanas, para seguir ya por la tarde con una eucaristía que se anuncia en Siete Palmas antes de retirarse a la sede episcopal, donde pernoctará, como informa la revista Vida Nueva, que ha tenido acceso al último documento previo a la aprobación de la agenda antes de la bendición del papa.

Visita del papa a Tenerife

Ya en la mañana del viernes 12 de junio está previsto que el papa viaje desde Gran Canaria al aeropuerto Tenerife Norte para visitar el centro de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna. La estancia de León XIV en Tenerife será casi testimonial, pues la visita al recurso de acogida de emergencia está prevista sobre las nueve de la mañana.

Aunque inicialmente se había anunciado la misa de acción de gracias que pondrá el cierre a la visita a España a las tres de la tarde en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, se contempla la posibilidad de que se adelante la eucaristía al mediodía para sortear las altas temperaturas propias de la segunda semana del mes de junio, como ya advirtieron los interlocutores de la Autoridad Portuaria en la visita que realizó la comisión vaticana el pasado 5 de marzo.

El papa tendrá tres horas desde que visite el centro de acogida de emergencia en Las Raíces hasta que llegue al recinto portuario para la misa que cierra su viaje a España y a la que se prevé la presencia de los Reyes de España. En ese período se hacen encajes de bolillos para que León XIV pueda visitar al menos la sede del Obispado de Tenerife, en la lagunera calle de San Agustín, con la posibilidad de mantener el recorrido por la calle Viana hasta la plaza del Cristo y la visita al Santuario, para desde ahí bajar al Puerto de Santa Cruz. La premura de tiempo podría dificultar esta posibilidad, si bien ya se descartó la visita a la Catedral.

El traslado del papa desde La Laguna a Santa Cruz se contempla por la autopista del Norte, habilitándose uno de los carriles para la comitiva, precisamente un viernes y cerca del mediodía, cuando mayor densidad de tráfico se registra en la zona.

Recorrido papal por Santa Cruz de Tenerife

Más allá de estos lugares, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, aspira a que León XIV entre a la capital por el barrio de Somosierra, para bajar por Los Gladiolos y continuar el recorrido de las tradicionales cabalgatas de Reyes o Carnaval desde República Dominicana, Asuncionistas, Ramón y Cajal, plaza de Weyler, calle de El Pilar, Villalba Hervás, Alameda del Duque de Santa Elena, avenida Marítima y, desde ahí, al puerto de Santa Cruz.

Aunque el regidor municipal asegura que desde el Obispado han tenido en consideración su propuesta, el recorrido que realizó la comitiva vaticana el pasado 5 de marzo se limitó a acceder a Santa Cruz de Tenerife por la avenida Manuel Hermoso Rojas para llegar a la avenida Marítima, accediendo por Presidencia, para continuar por la avenida Bravo Murillo y desde ahí al Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebraría la eucaristía de final de campaña.

Más allá de este recorrido, se ultiman detalles concretos en los que ya se trabaja para garantizar la seguridad y los espacios: las autoridades asistentes a la misa tendrán como punto de referencia la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias antes de la celebración religiosa, mientras que la parte baja del Auditorio de Tenerife se habilitará como sacristía para los más de trescientos sacerdotes que está previsto que concelebren, entre ellos algunos cardenales, así como arzobispos y obispos de, al menos, las cuatro sedes que visitará León XIV en la visita que se celebra a España bajo el lema Alzad la mirada.

Respecto a los preparativos de la eucaristía en sí, el Cabildo de Tenerife ha puesto a disposición del Obispado Nivariense la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, mientras se avanza en el diseño del escenario que realiza un arquitecto de la Diócesis y que prevé ubicar el altar con el mar de fondo, Anaga a la izquierda y el Auditorio a la derecha. Este emplazamiento facilitará que aquellas personas que no puedan acceder al recinto portuario tengan la posibilidad de seguir la misa desde el paseo peatonal junto a la avenida Marítima, frente a la antigua terminal de contenedores de La Candelaria.

Desde el Vaticano se han marcado premisas concretas siguiendo las indicaciones del papa: altar blanco, diáfano y sin decoración. En este sentido, resta por concretar si finalmente se trasladaría a la Virgen de Candelaria desde la Villa Mariana —lo que se realizaría con un protocolo similar al de la visita a la prisión Tenerife II, en un formato exprés—.

Todo está cronometrado en la eucaristía de fin de campaña: una hora y media de duración y treinta minutos para que el papa salude a los feligreses que se den cita en el recinto portuario antes de regresar al aeropuerto de Los Rodeos y, desde ahí, retornar al Vaticano, poniendo fin así no solo al primer gran viaje de León XIV tras su visita a Mónaco a un país europeo, sino también a una visita histórica: la primera vez que un papa se traslada hasta Canarias.