La nueva borrasca activa avisos en Tenerife: rachas de 70 km/h y olas de hasta 5 metros

Tenerife entrará desde este jueves en un nuevo episodio de inestabilidad, con avisos por viento y fenómenos costeros que pondrán el foco en las zonas altas, la dorsal y varios tramos expuestos del litoral. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para el jueves un aviso amarillo por viento en el área metropolitana de Tenerife desde las 06:00 hasta las 00:00, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, mientras que el Gobierno de Canarias ha declarado además la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de la noche del martes.

El viento del Noroeste afectará especialmente a zonas altas y de cumbre, la dorsal, el extremo noreste, la vertiente sur del área metropolitana, el extremo oeste y la vertiente suroeste. A eso se sumará un empeoramiento claro del estado del mar, con mar combinada del norte o noroeste de 4 a 5 metros y un fuerte viento en el canal entre Tenerife y La Gomera, sobre todo al sur, donde podrá soplar con intensidad de fuerza 7 y de forma ocasional alcanzar fuerza 8. El pronóstico marítimo de Aemet ya apunta para las aguas costeras de Tenerife y La Gomera a un empeoramiento del viento y del oleaje a lo largo del jueves.

La isla llega a este cambio de tiempo después de un miércoles ya más inestable. Para este martes la previsión de Aemet señala en Tenerife cielos nubosos o cubiertos en el norte e interior, con lluvias ocasionales débiles o localmente moderadas, intervalos nubosos en el resto de la isla, descenso de temperaturas y heladas débiles en la zona del Teide. También durante la jornada de este miércoles se esperan intervalos de viento fuerte del norte, con posibles rachas muy intensas en la dorsal, medianías del nordeste, extremo noroeste y cumbres centrales.

El cambio más delicado llegará con el avance del jueves, cuando el viento gane intensidad y el mar empeore en los puntos más expuestos de Tenerife. En la capital, Santa Cruz, el pronóstico apunta además a una jornada muy ventosa, con nubes abundantes y algunos chubascos.

Con este escenario, Tenerife afrontará el arranque del jueves con un tiempo más adverso que el de días anteriores, especialmente en cumbres, medianías expuestas y costa. La combinación de rachas fuertes y mala mar podría complicar la situación en carreteras elevadas, zonas de montaña y tramos litorales abiertos al norte y al noroeste. Esta última valoración es una inferencia razonable a partir de los avisos y de la predicción oficial.