El museo de artesanía de Tenerife incorpora dos piezas bordadas de un traje infantil palestino a sus fondos

El Cabildo de Tenerife ha incorporado a sus fondos dos prendas infantiles de indumentaria tradicional palestina, una donación que destaca por su valor histórico, cultural y simbólico. Las piezas pasarán a formar parte del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT), consolidando su papel como referente en la conservación del patrimonio textil internacional.

Las prendas han sido donadas por la periodista de origen palestino Miriam Ghuneim y datan de 1968. Proceden del pueblo de Turmosaya, en Cisjordania, y están elaboradas con la técnica tradicional de Tatreez, un bordado palestino reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2021.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, ha destacado que esta incorporación permite "acercar a la ciudadanía la riqueza cultural de otros pueblos a través de la artesanía", fomentando el respeto y el diálogo intercultural. Además, subrayó que el MAI continúa reforzando su posicionamiento como espacio clave en la preservación de tradiciones tanto locales como interncionales.

Un bordado con siglos de historia

El Tatreez -también conocido como Tatriz- es una técnica artesanal con profundas raíces en la cultura palestina. De forma tradicional es elaborado a mano de mujeres, especialmente en zonas rurales. Este arte se transmite de generación en generación como parte esencial de la vida familiar y comunitaria.

Antes de 1948, este tipo de bordado no solo tenía un valor cultural, sino también económico, ya que muchas mujeres lo utilizaban como fuente de ingresos. Cada diseño y color bordado sobre el vestido tradicional, conocido como thobe, tiene un significado específico: puede indicar la región de origen, el estado civil o includo el estatus social de quien lo lleva.

Además, estos bordados han servido históricamente para conmemorar momentos importantes como bodas o nacimientos, incorporando también elementos simbólicos y protectores.

Una donación con motivo del Día Europeo de la Artesanía

La llegada de estas piezas al museo se enmarca en la celebración del Día Europeo de la Artesanía, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo artesanal, su diversidad y su papel fundamental en la conservación del patrimonio cultural.

Con esta incorporación, el MAIT amplía su colección con piezas de gran valor etnográfico, contribuyendo a preservar y difundir una tradición reconocida a nivel mundial y acercando a Tenerife nuevas expresiones culturales a través de la artesanía.