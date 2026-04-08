Estos los locales de Tenerife que aspiran a ser el Mejor Bocata de España 2026: con guiños a los sabores de las islas

El III Campeonato de España de Bocatas ya ha empezado, desde el pasado miércoles 1 de abril y hasta el 26 de abril, diferentes establecimientos luchan por conseguir alzarse con el reconocimiento. Los locales tinerfeños buscan conseguir el triunfo con sus elaboraciones.

Un total de 10 establecimiento de Canarias compiten tanto por el título autonómico como por ser el Mejor Bocata de España 2026, enfrentándose a establecimientos de todo el país.

Candidatos de Tenerife

En Tenerife son seis los aspirantes a conseguir alzarse con el título:

Bar Los Teques: se presenta con "El Guanche Supremo" , un bocadillo elaborado con carne de cabra en salsa desmenuzada acompañada de queso de cabra curado derretido.

se presenta con , un bocadillo elaborado con carne de cabra en salsa desmenuzada acompañada de queso de cabra curado derretido. Bocatería 992: busca conquista con "El Baifo" , un homenaje al producto, la tradición y la ganadería. Con pan artesanal relleno de carne de cabra en salsa deshilachada acompañada de rulo de cabra, mermelada de higo y tierra de millo.

busca conquista con , un homenaje al producto, la tradición y la ganadería. Con pan artesanal relleno de carne de cabra en salsa deshilachada acompañada de rulo de cabra, mermelada de higo y tierra de millo. Cafetería Los Majuelos: homenaje a la tradición canaria con "Origen" , un bocadillo con pollo desmenuzado en escabeche, queso flor, rúcula, mermelada de pimiento, pepinillo agridulce y alioli de ajo asado.

homenaje a la tradición canaria con , un bocadillo con pollo desmenuzado en escabeche, queso flor, rúcula, mermelada de pimiento, pepinillo agridulce y alioli de ajo asado. Panini´s: un bocadillo llamado "Esencia Canaria" que busca transportar a los sabores típicos de las islas. Elaborado con mojo rojo picón, queso ahumado asado, pimiento rojo empanado, solomillo de cerdo, manzana y pasas caramelizada y un toque de miel.

un bocadillo llamado que busca transportar a los sabores típicos de las islas. Elaborado con mojo rojo picón, queso ahumado asado, pimiento rojo empanado, solomillo de cerdo, manzana y pasas caramelizada y un toque de miel. La Candela: se presenta con "La Colmena" , un bocadillo elaborado con pan artesano, pollo desmenuzado con nuestra salsa artesanal de miel y mostaza, queso gouda, lechuga y tomate.

se presenta con , un bocadillo elaborado con pan artesano, pollo desmenuzado con nuestra salsa artesanal de miel y mostaza, queso gouda, lechuga y tomate. La Fosforera: "El Picarón" se prepara con pan artesanal, mojo palmero, queso ahumado a la plancha, cochino negro y salsa secreta.

Cómo votar por tu favorito

Los clientes podrán votar por sus propuestas favoritas a través de la página web oficial del campeonato. En la valoración, deberán tener en cuenta la calidad del pan, la combinación de los ingredientes que forman su relleno, la presentación y el sabor. Además, quienes participen en la votación entrarán el sorteo de un Apple Watch, también deben seguir en redes sociales al certamen.

Sin embargo, el público o es el único que dará su opinión. A ellos, se les sumará un jurado formado por chefs y periodistas gastronómicos y la combinación de ambas notas determinará qué bocadillos pasan a al gran final. Para elegir al ganador definitivo, el 5 de mayo tendrá lugar una cata a ciegas por un jurado profesional y de ahí saldrá el Mejor Bocata de España 2026.