El litoral de Arico se pronuncia contra el parque eólico marino

Las Eras, Porís de Abona, La Punta, Abades, San Miguel de Tajao, Las Arenas, La Caleta y Las Maretas presentan alegaciones al proyecto del parque eólico marino Primavera, cuya construcción está prevista en el ámbito del puerto de Granadilla. Argumentan riesgos para la biodiversidad, la pesca artesanal, la seguridad marítima y el paisaje de la costa de Arico.

Para ello han contado con la colaboración de Arico Somos Todos (AST), formación política que sirvió de cauce a los colectivos vecinales, muchos de los cuales desconocían la existencia del proyecto, que en la actualidad tiene en fase de exposición pública el estudio de impacto ambiental.

En torno a 200 páginas configuran las alegaciones presentadas a través de las que reclaman «evaluaciones rigurosas y responsables en un espacio especialmente delicado desde el punto de vista ecológico y socioeconómico».

En la edición del Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero pasado se publicó el anuncio por el que se somete a información pública la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del proyecto Primavera, promovido por Primavera Offshore Wind, SL, con un presupuesto de 40 millones de euros que incluye aerogeneradores marinos de gran tamaño, una línea eléctrica submarino-terrestre de evacuación a 20 kilovoltios, así como la conexión con instalaciones energéticas ya saturadas en el entorno industrial del Sur. Podría abastecer de energía limpia a 19.000 viviendas, según los datos que recoge el documento en exposición.

A ubicar en aguas adscritas al puerto de Granadilla, para ello la empresa promotora ha solicitado la concesión de 1.500 metros cuadrados de dominio público portuario. El parque eólico marino flotante experimental de la tecnología W2Power constará de una sola unidad con una potencia de 11 megavatios que generarán dos turbinas eólicas de unos 5,5 megavatios cada una.

El concejal de AST, José Luis Hervella, defiende que el litoral de Arico «es un corredor biológico clave» que incluye un área de trabajo para la pesca artesanal «con una Cofradía de Pescadores y un sector de restauración muy importantes en Tajao», junto con un entorno «que ya soporta importantes presiones industriales, por la gran acumulación de parques de renovables». Por esta misma razón, «cualquier proyecto offshore debe ser analizado con máxima precisión y transparencia». En este sentido, solicitan que el Gobierno central «obligue a completar los estudios que faltan y a incorporar metodologías actualizadas y adaptadas a las particularidades del entorno».

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Hervella recuerda que «en Arico estamos agotados de ver cómo empresas particulares, arrasan con nuestro territorio, sin tener ningún tipo de compensación por alojar esas instalaciones». El concejal de Arico Somos Todos también alude a que «no sabemos qué piensa el grupo de gobierno (PP-PSOE) ni conocemos su opinión al respecto».