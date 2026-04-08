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Tenerife 'tiembla' este miércoles con dos terremotos de más de 1.5 de magnitud

Fueron localizados en Guía de Isora y Arico

Mapa con los terremotos en Canarias.

Mapa con los terremotos en Canarias. / IGN

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Dos nuevos terremotos han tenido lugar este miércoles en Tenerife. Así aparece en los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se muestran los seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población.

En concreto, han sido localizados en Guía de Isora (05:20 horas) y en Arico (04:07 horas) y a profundidades de 12 y 23 kilómetros, respectivamente.

En lo que va de semana son 7 los movimientos que ha registrado el IGN en el archipiélago.

Terremotos de los últimos días en Canarias.

Terremotos de los últimos días en Canarias. / IGN

Otros registros de la semana

Los seis terremotos registrados en Canarias esta semana se han localizado en Tenerife, La Palma, El Hierro y el océano.

Noticias relacionadas y más

En concreto, el lunes hubo dos en el Atlántico, uno al norte de Tenerife y otro entre esta isla y Gran Canaria, mientras que los del martes tuvieron lugar al suroeste de la Villa de Mazo, al sur de Arico y al sur de El Pinar de El Hierro. Este último fue el de mayor magnitud de la semana, con 2.6.

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