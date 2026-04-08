Multa de hasta 200 euros por no tener en buen estado este elemento fundamental de vehículo en primavera: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Con la llegada de la primavera, los conductores pueden experimentar algunas gotas de lluvia al volante. Conducir con lluvia es mucho más peligrosa es una frase muy repetida, pero la realidad es que el problema no está completamente en el asfalto, sino en la reducción de la visibilidad al volante.

La Guardia Civil ha alertado a través de su perfil oficial en X a los conductores sobre el peligro del tiempo en primavera. "¿Sabías que las primeras gotas de primavera son muy peligrosas?".

En primavera, las lluvias son más peligrosas porque "al mezclarse con el polvo y el aceite de la calzada, el asfalto se vuelve una pista de patinaje". Esto resulta muy peligroso para los conductores, que deben poner el foco en la presión de los neumáticos y en el estado de los limpiaparabrisas, ambos elementos fundamental para extremar la precaución y garantizar una conducción segura.

Los limpiaparabrisas deben mantenerse en buen estado

La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en que cuando se circula con lluvia se reduce la visibilidad, especialmente por la noche cuando cuesta más distinguir las marcas viales y se hace más difícil reconocer al resto de vehículos.

Esto puede ocurrir aunque el limpiaparabrisas esté en funcionamiento, las gotas de agua se distorsionan la luz y reducen la capacidad visual del conductor. "Todo esto se multiplica si el parabrisas tiene algún desperfecto (impactos, grietas, arañazos, etc.) o si las escobillas están en mal estado. En este último caso, cuando llueve, unas escobillas deterioradas dejan surcos de agua en cada barrido y, además, pueden rayar el cristal", asegura la DGT.

Cómo detectar que el limpiaparabrisas necesita recambio / LP

¿Cada cuanto se deben cambiar las escobillas?

Tráfico recomienda revisar con frecuencia tanto el estado del limpiaparabrisas como el de las escobillas, y sustituirlas al menos una vez al año o incluso antes si el vehículo recorre un gran kilometraje. Si los limpiaparabrisas hacen ruido, no limpian correctamente o dejan marcas, es una señal clara de que deben cambiarse.

Sanciones

No mantener en buen estado los limpiaparabrisas puede sari caro a los conductores si les pillan los agentes de tráfico. El Reglamento General de Circulación recoge que los conductores deben mantener la superficie acristala con total visibilidad para la conducción y mantener así el campo de visión necesario para la conducción. Circular con los limpiaparabrisas o las escobillas de estos el mal estado puede acarrear sanciones que oscilan desde 80 hasta los 200 euros, sin perdida de puntos del carné.

Estas mutas se imponen a los conductores por comer infracciones que ponen en peligro tanto la propia seguridad como la del resto de usuarios de la vía, especialmente cuando la lluvia es intensa.