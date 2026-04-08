La factura por los daños de Therese en Tenerife se eleva a 33 millones

Los daños causados por la borrasca Therese en Tenerife ascienden a 33,3 millones de euros. De esa cantidad, 17,7 millones corresponden a los desperfectos en infraestructuras y espacios gestionados por el Cabildo y 15,6 a los daños comunicados por 25 de los 31 los ayuntamientos de la Isla.

El Cabildo ya ha remitido a la Subdelegación del Gobierno la valoración de los daños. De los 17,7 millones, unos 5,1 corresponden al área de Medio Natural y cerca de 12,6 a Carreteras. La Corporación insular solicita al Estado que financie el 50% de las actuaciones, mientras que el resto sería asumido por la propia institución.

El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, glosó la valoración. Señaló que el Cabildo espera que el Estado apruebe la solicitud y advirtió que, si no se concede la totalidad de la cantidad reclamada, la Administración insular asumirá la diferencia. Explicó que se impulsarán declaraciones de emergencia para las obras más urgentes y contratos ordinarios para las intervenciones a largo plazo, con el objetivo de actuar con rapidez y reducir riesgos ante nuevas lluvias torrenciales.

Ruano destacó que el Cabildo ha ejercido de intermediario entre los municipios y el Gobierno central para canalizar la gestión de los daños y recabar la información aportada por los ayuntamientos. Subrayó que las cifras siguen siendo provisionales, ya que el plazo para concretar la valoración final y remitir los datos al Estado permanece abierto hasta el 27 de abril.

25 de los 31 municipios

Hasta ahora, 25 de los 31 municipios de la Isla han comunicado daños por valor de 15,6 millones. La Guancha y El Sauzal han optado por no solicitar ayudas estatales, mientras que San Miguel de Abona, Adeje y Santiago del Teide no habían remitido aún su información al Cabildo. Puerto de la Cruz, por su parte, sí notificó desperfectos, aunque sin aportar la valoración económica.

Las principales afecciones en los municipios tinerfeños se centran en mobiliario urbano, muros derruidos, reasfaltados, rebacheos, falsos techos, drenajes, socavones en vías y sustitución de cubiertas. Por cuantías, destacan La Orotava, con 4,3 millones en daños; La Laguna, con 1,4, y Santa Cruz y El Rosario con 1,2 millones cada uno.

La tramitación de estas ayudas se realiza conforme al Real Decreto 307/2005, modificado por el Real Decreto 477/2007, que regula las subvenciones por situaciones de emergencia y permite al Estado sufragar hasta la mitad del coste de la reparación.

En el desglose del Cabildo, la mayor partida corresponde a Carreteras, con 12,58 millones para reparar desperfectos en 16 vías de la red insular. Entre las actuaciones más relevantes figuran la reconstrucción del drenaje de la TF-165, en Tacoronte, y la intervención en la carretera de Anaga (TF-134), donde será necesario actuar en seis puntos críticos para restituir taludes y mejorar los drenajes. En total, el Cabildo ha identificado 29 puntos afectados en distintas vías. Considera prioritario intervenir para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad vial.

Daños en espacios naturales

En Medio Natural, los daños suman más de 5,1 millones de euros e incluyen afecciones en pistas forestales y agrícolas, senderos, equipamientos de comunicación, Bomberos y el Parque Nacional del Teide. Entre las actuaciones previstas figuran la reparación de pistas, la restauración de la masa forestal para frenar la erosión y preservar el ecosistema, y la recuperación de senderos de la zona forestal.

La borrasca también causó daños en el Centro de Visitantes de Cañada Blanca, en la red insular de comunicaciones –con rotura de antenas y caída de mástiles– y en muros y cerramientos de casas forestales, lo que obligará a obras de reparación y refuerzo.

El Cabildo ya remitió al Estado la valoración provisional y confía en que cubra la mitad del coste de las reparaciones, mientras mantiene abiertas las declaraciones de emergencia para acelerar las actuaciones más urgentes. La mayor parte de los desperfectos se concentra en la red viaria insular y los espacios naturales.

El decreto también establece para determinados daños la posibilidad de que comunidades familiares o de convivencia soliciten ayuda económica. Ruano señaló que, a su juicio, el decreto es en este sentido «algo restrictivo», porque remite a soluciones por la vía de emergencia inmediata y, concluyó, «hay cuestiones que tardan». n