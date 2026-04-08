Descubren un antiguo cañón del siglo XVI en unas obras junto al Cabildo de Tenerife

Las obras del edificio anexo al Cabildo de Tenerife han sacado a la luz un hallazgo inesperado al encontrar un cañón de grandes dimensiones que podría estar vinculado al antiguo sistema defensivo de Santa Cruz de Tenerife. La pieza, localizada durante los trabajos en la capital tinerfeña, está siendo ya analizada por técnicos de Museos de Tenerife, que estudian su origen, su estado de conservación y la mejor forma de preservarla.

Según las primeras observaciones, se trataría de un cañón de hierro de unas tres toneladas, con unas dimensiones superiores a las de otras piezas de artillería relacionadas con la defensa de la ciudad. Las primeras estimaciones apuntan a que podría datar de finales del siglo XVI, aunque su identificación definitiva dependerá del proceso técnico abierto tras el hallazgo.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, visitaron este miércoles la pieza y confirmaron que será sometida a un proceso de estudio, conservación y documentación por parte de los equipos especializados de Museos de Tenerife.

El cañón está en mal estado y rodeado de tierra y minerales

Los técnicos trabajan ahora en la evaluación detallada de sus características y de su nivel de deterioro. La pieza se encuentra en mal estado de conservación y presenta una gran acumulación de tierra y minerales a su alrededor, lo que obliga a planificar con precisión su intervención y su futuro traslado.

El objetivo del Cabildo es garantizar la correcta conservación del cañón y, una vez finalizados los trabajos técnicos, incorporarlo a un espacio donde pueda ser explicado dentro de su contexto histórico.

Su destino final: el Castillo de San Cristóbal

El lugar elegido para albergar la pieza es el Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal, situado en los subterráneos de la plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife. Allí se expone parte del antiguo sistema defensivo de la Isla y se contextualizan restos de la muralla del castillo y otros elementos militares vinculados a la historia de Tenerife.

La incorporación de este nuevo cañón reforzaría el relato histórico del centro, donde ya se exhibe el conocido cañón Tigre, asociado a la derrota del almirante Horacio Nelson en su intento de invadir Tenerife en 1797.

El movimiento de la pieza no será sencillo. El Cabildo ha explicado que el traslado del cañón plantea una operación compleja, por lo que ya se estudia en coordinación con la empresa responsable de la obra para garantizar tanto la protección del hallazgo como su correcta instalación futura en el centro expositivo.